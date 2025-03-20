Известная певица впервые призналась, сколько килограмм набрала после третьей беременности

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Кравцев Сергей
Популярная украинская певица Джамала впервые рассказала о том, сколько килограмм набрала во время третьей беременности. Она откровенно сказала, что сейчас она весит на 20 килограмм больше, чем до беременности. Артистка признается, что поклонники хейтили ее за это.
Певица Джамала. Фото: из открытых источников
Она говорит, что изначально ее это задевало, а потом перестало.
Артистка говорит, что женщина носит ребенка девять месяцев и похудеть за один месяц она никак не может. По словам певицы, нужно давать себе время.
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