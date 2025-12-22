Джамала удивила заявлением об артистах, развлекавших российскую публику: что известно

В сети продолжаются активные дискуссии по правилам участия в Нацотборе на Евровидение, в частности, пункта, запрещающего участвовать артистам, которые после 2014 года выступали в России или на временно оккупированных территориях. Этот вопрос активно обсуждают музыкальные эксперты, артисты и фанаты конкурса, ведь он касается баланса между культурной поддержкой Украины и политическими ограничениями.

Фото: из открытых источников

Музыкальная продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала прокомментировала эту тему в эфире программы "Утро в большом городе". Она подчеркнула, что решение о правилах принимает команда Общественного, однако некоторые пункты действительно можно пересмотреть и усовершенствовать.

"Это Общественное и целая команда решает, насколько нужно все это менять, но в целом можно подумать", — отметила Джамала.

Особое внимание она уделила пункту 4.6, запрещающему участие артистам, гастролировавшим в России после 2014 года. Джамала считает, что эта норма нуждается в более гибком подходе, ведь многие исполнители, ранее выступавшие на российской сцене, сейчас активно поддерживают украинскую музыку и вносят благотворительные взносы для армии.

"Мы все равно их любим. Здесь, в Украине люди ходят на концерты. Аншлаги в Дворцах спорта. То есть, они голосуют за них своими билетами и прослушиваниями", – добавила певица.

В свою очередь, накануне украинская певица Оля Полякова подала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026 и в своем Instagram выразила мнение, что некоторые правила отбора дискриминационны и нуждаются в пересмотре.

