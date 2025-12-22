Джамала здивувала заявою про артистів, які розважали російську публіку: що відомо

У мережі тривають активні дискусії щодо правил участі у Нацвідборі на Євробачення, зокрема пункту, який забороняє брати участь артистам, які після 2014 року виступали в Росії чи на тимчасово окупованих територіях. Це питання активно обговорюють музичні експерти, артисти та фанати конкурсу, адже воно торкається балансу між культурною підтримкою України та політичними обмеженнями.

Фото: з відкритих джерел

Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала прокоментувала цю тему в ефірі програми "Ранок у великому місті". Вона підкреслила, що рішення про правила приймає команда Суспільного, однак певні пункти справді можна переглянути та вдосконалити.

"Це Суспільне і ціла команда вирішує, наскільки треба все це змінювати, але в цілому можна подумати", – зазначила Джамала.

Особливу увагу вона приділила пункту 4.6, який забороняє участь артистам, що гастролювали в Росії після 2014 року. Джамала вважає, що ця норма потребує гнучкішого підходу, адже багато виконавців, які раніше виступали на російській сцені, зараз активно підтримують українську музику та роблять благодійні внески для армії.

"Ми ж все одно їх любимо. Тут, в Україні, люди ходять на концерти. Аншлаги в Палацах спорту. Тобто вони голосують за них своїми квитками й прослуховуваннями", – додала співачка.

Своєю чергою, напередодні українська співачка Оля Полякова подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 та у своєму Instagram висловила думку, що деякі правила відбору є дискримінаційними і потребують перегляду.

