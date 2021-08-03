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Джанабаева впервые показала лицо младшей дочери Меладзе

Для Меладзе Агата стала шестым ребенком

сегодня, 02:54
Автор:

Ольга Чародий

Певец Валерий Меладзе и бывшая "ВИА Гра" Альбина Джанабаева в апреле 2021 года снова стали родителями — у пары родилась дочка. Сейчас маленькой Агате уже три с половиной месяца, но супруги все это время не показывали фотографий ребенка. Только сейчас Джанабаева решила изменить традиции и опубликовала снимок с малышкой, где можно частично разглядеть лицо Агаты.

Джанабаева впервые показала лицо младшей дочери Меладзе

Альбина Джанабаева (фото из открытых источников)

Для Меладзе Агата стала шестым ребенком. У него есть еще три дочери от первого брака. В семейном союзе с Альбиной Джанабаевой появились сыновья Костя и Лука, а 12 апреля 2021 года — еще и самая младшая дочь.

Напомним, ранее сообщали 55-летний российский певец Валерий Меладзе и его 41-летняя супруга, экс-участница "ВИА Гры" Альбина Джанабаева объявили, что скоро снова станут родителями. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в темном длинном платье, демонстрирующем округлившийся животик. Очевидно, что певица уже на третьем триместре беременности, так что прибавление в семье ожидается очень скоро. Сама Альбина не стала ничего рассказывать, а свой пост коротко подписала: "В ожидании" и поставила эмодзи в виде красного сердечка. К слову, за четыре часа публикация знаменитости набрала почти 40 тысяч лайков, а поклонники не устают поздравлять звездную пару с радостным событием: "Оооо! Поздравляю", "Ничего себе! Поздравляем вас", "Вот это новость", "Интересно, мальчик или девочка", "Поздравляю от всего сердца", "Какая вы красотка", — пишут фолловеры.

Отметим, что в мае 2019 года Джанабаева призналась, что они с Валерием хотят еще одного малыша. Это будет их третий общий ребенок. От предыдущего брака с Ириной у артиста есть три дочери.


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Источник: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d8af18ab-3eca-42b7-92c3-0a4ef70e2764
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