Дженнифер Энистон призналась, что чуть не покинула сериал "Друзья"

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, что американский сериал "Друзья" стал для нее не только трамплином во всемирную славу и массу предложений от режиссеров, но и настоящей борьбой с комплексами. Об этом она рассказала в интервью для NBC News, передает Люкс.fm.

Так, 51-летняя знаменитость призналась, что в какой-то момент хотела покинуть проект, поскольку была убеждена, что он будет неуспешен, а также боялась надоесть зрителям.

"У меня было несколько проблем, с которыми я столкнулась. Я хотела, чтобы все закончилось, когда люди все еще любили нас, и мы были на высоте. А потом я поняла - сколько еще историй мы можем рассказать, пока не станем жалкими", - указала Энистон в беседе с журналистами, пояснив, что пережила искушение уйти на хорошей ноте.

Таким образом знаменитая фраза роковой актрисы Мерелин Монро "Умная женщина уходит прежде, чем ее оставляют", сыграла для Энистон переломным клише. Но к счастью, она его пережила без утрат для кинозрителей и себя самой.

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