Дженнифер Энистон снялась в новой фотосессии и рассказала о личной жизни

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Ольга Чародий
Американская актриса, звезда культового сериала "Друзья" и
многих романтичных фильмов Дженнифер Энистон, слухи о новом романе которой
ходили еще несколько месяцев назад, откровенно рассказала о котором мужчины
мечты. А еще показала новые яркие фото.
Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)
В интервью People Энистон рассказала о своей нынешней жизни,
признавшись, что чувствует себя абсолютно счастливой.
Также Энистон шутливо отметила, что не пользуется приложением
для поиска идеального мужчины, наоборот отдает предпочтение классическим
знакомствам.
Напомним, 52-летняя голливудская красотка, звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон рассказала, готова ли она к новым романтичным отношениям и планирует ли вступать в брак третий раз. В новом интервью изданию People актриса призналась, что сейчас ее сердце свободно и она не прочь сходить на свидание с каким-то хорошим парнем. При этом, она отметила, что предпочитает традиционные способы знакомств, не в интернет-приложениях, потому что подобными сайтами она не пользуется. Также звезда "Друзей" призналась, что замужество не является для нее приоритетом. Она просто хочет завести отношения с фантастическим партнером, чтобы они вместе наслаждались жизнью и обществом друг друга, а для этого не обязательно юридически что-то оформлять.
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