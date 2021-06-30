Дженнифер Энистон снялась в новой фотосессии и рассказала о личной жизни

Американская актриса, звезда культового сериала "Друзья" и многих романтичных фильмов Дженнифер Энистон, слухи о новом романе которой ходили еще несколько месяцев назад, откровенно рассказала о котором мужчины мечты. А еще показала новые яркие фото.

Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)

В интервью People Энистон рассказала о своей нынешней жизни, признавшись, что чувствует себя абсолютно счастливой.

"Я сейчас в полной гармонии. У меня есть работа, которую я люблю, в моей жизни есть люди, которые не менее важны для меня, и у меня есть хорошие собаки. Я просто очень счастлива", — говорит звезда.

Также Энистон шутливо отметила, что не пользуется приложением для поиска идеального мужчины, наоборот отдает предпочтение классическим знакомствам.

"Я собираюсь придерживаться традиционных встреч. Когда кто-то просто приглашает тебя на свидание. Я выбираю мужчину именно так", — комментирует актриса.









Напомним, 52-летняя голливудская красотка, звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон рассказала, готова ли она к новым романтичным отношениям и планирует ли вступать в брак третий раз. В новом интервью изданию People актриса призналась, что сейчас ее сердце свободно и она не прочь сходить на свидание с каким-то хорошим парнем. При этом, она отметила, что предпочитает традиционные способы знакомств, не в интернет-приложениях, потому что подобными сайтами она не пользуется. Также звезда "Друзей" призналась, что замужество не является для нее приоритетом. Она просто хочет завести отношения с фантастическим партнером, чтобы они вместе наслаждались жизнью и обществом друг друга, а для этого не обязательно юридически что-то оформлять.

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