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Главная Новости Звезды персона Дженнифер Энистон призналась, хочет ли снова выйти замуж
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Дженнифер Энистон призналась, хочет ли снова выйти замуж

Известная актриса Дженнифер Энистон рассказала, свободно ли сейчас ее сердце и планирует ли она выйти замуж в третий раз

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий

52-летняя голливудская красотка, звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон рассказала, готова ли она к новым романтичным отношениям и планирует ли вступать в брак третий раз.

Дженнифер Энистон призналась, хочет ли снова выйти замуж

Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)

В новом интервью изданию People актриса призналась, что сейчас ее сердце свободно и она не прочь сходить на свидание с каким-то хорошим парнем. При этом, она отметила, что предпочитает традиционные способы знакомств, не в интернет-приложениях, потому что подобными сайтами она не пользуется.

Также звезда "Друзей" призналась, что замужество не является для нее приоритетом. Она просто хочет завести отношения с фантастическим партнером, чтобы они вместе наслаждались жизнью и обществом друг друга, а для этого не обязательно юридически что-то оформлять. 

Отметим, что Дженнифер Энистон была замужем дважды. Первым ее супругом был голливудский актер Брэд Питт, с которым знаменитость прожила в браке 5 лет, после чего они расстались. А в 2015 году актриса стала женой актера Джастина Теру, но их брак продлился всего два года. Детей у звезды "Друзей" пока нет.

Напомним, в сети ходили слухи о том, что Дженнифер Энистон планирует удочерить девочку из мексиканского приюта и документы уже почти готова. Но официальный представитель знаменитости опроверг эту информацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2021 года в сети ходили слухи, что красотка Дженнифер Энистон закрутила новый роман. Инсайдеры, ссылаясь на близкое окружение звезды, заявили, что ее бойфренд очень хороший и актрисе с ним спокойно. Но узнать больше информации о ее новом ухажере не удалось.


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Источник: https://people.com/tv/jennifer-aniston-wont-try-online-dating-wants-to-find-fantastic-partner/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=people_people&utm_term=curalate_like2buy
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