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Дженнифер Энистон заявила, что хочет отношений с мужчиной, который не связан с Голливудом

Кроме того, актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером

сегодня, 22:15
Автор:

Ольга Чародий

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что хотела бы начать романтические отношения с мужчиной, который не связан с Голливудом. Об этом она рассказала на шоу PEOPLE (The TV Show!).

Дженнифер Энистон заявила, что хочет отношений с мужчиной, который не связан с Голливудом

Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)

В частности, звезда ответила, верит ли она в возможность построить отношения с мужчиной, который не связан с киноиндустрией.

"Конечно. Абсолютно. Я очень надеюсь, что это будет кто-то не из представителей этой индустрии. Было бы замечательно ", — сказала Энистон.

Кроме того, актриса прокомментировала слухи о романе с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером. По ее словам, никаких романтических отношений между ними не было.

"Вы серьезно? Он мне как брат! Однако я вполне понимаю людей. Это просто показывает, насколько они полны надежды на то, что мечты сбываются ", — отметила звезда.

Напомним, что в июле Дженнифер Энистон снова начала романтические отношения. Тогда сообщалось, что ее новым бойфрендом может быть бывший парень Холли Берри Габриэль Обри.

Напомним, если вы не знали, то Дженнифер Энистон — ярая вакцинаторка. Поэтому она решила перестать общаться с теми людьми в своем окружении, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса. Об этом голливудская актриса написала в Сторис в своем Инстаграм. Дженнифер Энистон просто боится заразиться штаммом Дельта, поэтому ее можно понять."Потому что если у вас есть этот [дельта] штамм, вы все равно можете передать его мне. Я могу слегка заболеть, но я не попаду в больницу и не умру. Но я могу заразить другого человека, у которого нет вакцины и чье здоровье подорвано (или у нее есть уже какое-то заболевание), и поэтому я подвергаю ее жизнь риску ", — написала актриса.


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Источник: https://people.com/movies/jennifer-aniston-hopes-for-someone-not-necessarily-in-the-industry-for-next-relationship/
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