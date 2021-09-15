Дженнифер Энистон заявила, что хочет отношений с мужчиной, который не связан с Голливудом

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Ольга Чародий
Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что хотела
бы начать романтические отношения с мужчиной, который не связан с Голливудом. Об
этом она рассказала на шоу PEOPLE (The TV Show!).
Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)
В частности, звезда ответила, верит ли она в возможность
построить отношения с мужчиной, который не связан с киноиндустрией.
Кроме того, актриса прокомментировала слухи о романе с
коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером. По ее словам, никаких
романтических отношений между ними не было.
Напомним, что в июле Дженнифер Энистон снова начала романтические отношения. Тогда сообщалось, что ее новым бойфрендом может быть бывший парень Холли Берри Габриэль Обри.
Напомним, если вы не знали, то Дженнифер Энистон — ярая вакцинаторка. Поэтому она решила перестать общаться с теми людьми в своем окружении, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса. Об этом голливудская актриса написала в Сторис в своем Инстаграм. Дженнифер Энистон просто боится заразиться штаммом Дельта, поэтому ее можно понять."Потому что если у вас есть этот [дельта] штамм, вы все равно можете передать его мне. Я могу слегка заболеть, но я не попаду в больницу и не умру. Но я могу заразить другого человека, у которого нет вакцины и чье здоровье подорвано (или у нее есть уже какое-то заболевание), и поэтому я подвергаю ее жизнь риску ", — написала актриса.
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