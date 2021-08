Дженнифер Лопес забыла снять ценник со своей одежды на вечеринке Dolce & Gabbana

Роскошная американская звезда Дженнифер Лопес стала одной из главных гостей показа Dolce & Gabbana Alta Moda, который накануне состоялся в Венеции. Однако поездка красавицы не обошлось без конфуза. Так, 52-летняя Дженнифер Лопес прилетела в Италию несколькими днями ранее и попала в объектив папарацци в стильном образе, пишет Daily Mail.

Дженнифер Лопес - фото из открытых источников

Звезда потрясла публику роскошным нарядом, который состоял из бирюзового топа со стразами, укороченных брюк с завышенной талией и накидки. Образ звезды был дополнен крошечной сумочкой золотого цвета, а также украшением с камнями на голове. Эффектный выход Лопес затмила бирка на одежде. Стилисты звезды забыли снять ценник с роскошной вещи.









Напомним, на днях свое 52-летие отметила голливудская красотка, звезда фильмов "С меня хватит" и "Стриптизерши" Дженнифер Лопес. Актриса отпраздновала день рождения на шикарной яхте в компании возлюбленного Бена Аффлека. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых позирует в розово-желтом бикини от Valentino, идеально подчеркивающем ее пышный бюст и стройную фигуру. Свой "горячий" образ Дженнифер Лопес дополнила пляжным халатом-парео, шляпкой, розовыми босоножками на высокой платформе и несколькими золотыми цепочками. Волосы 52-летняя красотка собрала в пучок, оставив несколько прядей, которые красиво ниспадали на лицо. Глаза звезда "Стриптизерш" подчеркнула черным карандашом, а губы накрасила нюдовой помадой. Пост знаменитости, который она подписала: "52 … what it do …", собрал уже более 8 миллионов лайков и множество комментариев, в которых подписчики поздравили ее с праздником и сделали комплименты ее фигуре.

