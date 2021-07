Дженнифер Лопес отметила 52-летие в бикини (ФОТО)

На днях свое 52-летие отметила голливудская красотка, звезда фильмов "С меня хватит" и "Стриптизерши" Дженнифер Лопес. Актриса отпраздновала день рождения на шикарной яхте в компании возлюбленного Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес / Фото: @jlo

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых позирует в розово-желтом бикини от Valentino, идеально подчеркивающем ее пышный бюст и стройную фигуру.

Свой "горячий" образ Дженнифер Лопес дополнила пляжным халатом-парео, шляпкой, розовыми босоножками на высокой платформе и несколькими золотыми цепочками.

Волосы 52-летняя красотка собрала в пучок, оставив несколько прядей, которые красиво ниспадали на лицо. Глаза звезда "Стриптизерш" подчеркнула черным карандашом, а губы накрасила нюдовой помадой.

Пост знаменитости, который она подписала: "52 … what it do …", собрал уже более 8 миллионов лайков и множество комментариев, в которых подписчики поздравили ее с праздником и сделали комплименты ее фигуре: "С каждым днем рождения ты становишься не только красивее, но и зажигательнее", "Ты выглядишь суперсчастливой", "Ты заставила мою челюсть отвиснуть", "Я хочу так выглядеть в твоем возрасте", "Вы заставили всех нас понять, что с возрастом мы можем становиться только горячее, счастливее, сексуальнее", — написали фолловеры.





Напомним, что после расставания с баскетболистом Алексом Родригесом актриса Дженнифер Лопес восстановила романтические отношения с бывшим женихом Беном Аффлеком.

