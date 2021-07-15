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Главная Новости Звезды шоубизнес Джиджи Хадид перевоплотилась в офисного сотрудника для обложки Harper's Bazaar
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Джиджи Хадид перевоплотилась в офисного сотрудника для обложки Harper's Bazaar

После рождения ребенка модель Джиджи Хадид проживает со своим бойфрендом

сегодня, 21:13
Автор:

Ольга Чародий

Известная красавица и яркая представительница модельного бизнеса Джиджи Хадид возвращается к работе. 26-летняя девушка родила дочь Кхаи в сентябре прошлого года и все это время наслаждалась воспитанием  крошки.

Джиджи Хадид перевоплотилась в офисного сотрудника для обложки Harper's Bazaar

Джиджи Хадид (фото из открытых источников)

Джиджи Хадид перевоплотилась в офисного сотрудника для обложки Harper's Bazaar - фото 2

После выхода из короткого  декретного отпуска  модель мирового масштаба снялась в фотосессии для обложки августовского номера Harper's Bazaar US. В съемке Хадид предстает в образе мужчины, примеряя короткий парик. Красотка  одета в мужской костюм The Row. На других фотографиях — костюмы Raf Simons и Dries Van Noten из мужских коллекций, грубые лоферы Loewe и пиджаки Gucci.

Джиджи Хадид перевоплотилась в офисного сотрудника для обложки Harper's Bazaar - фото 3

После рождения ребенка модель проживает со своим бойфрендом и отцом их общего ребенка Зейном Маликом. Пара приобрела частный дом недалеко от фермы Йоланды Хадид, матери Джиджи.

"Когда у меня было несколько выходных дней, я ехала на ферму из города и проводила время одна в своем маленьком доме — делала кресла из смолы или высушивала цветы", — рассказывает модель в интервью.

Девушке нравится новая умиротворенная жизнь в сельской местности. Не менее она нравится и ее дочери, которая увлекается лошадьми Беллы Хадид, сестры Джиджи, и козами, которые младшему брату Джиджи Анвару подарила его девушка Дуа Липа. 


Джиджи Хадид перевоплотилась в офисного сотрудника для обложки Harper's Bazaar - фото 4

Напомним, ранее 24-летняя американская супермодель Белла Хадид привлекла к себе внимание своим неординарным нарядом, в котором прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля. 

Известно, что с 6 по 17 июля в курортном городе Канны (Франция) проводился международный кинофестиваль, на который съехались мировые знаменитости, чтобы блеснуть своими роскошными нарядами. Одной из гостей стала американская звезда Белла Хадид, которая удивила публику своим откровенным платьем.



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Источник: https://www.harpersbazaar.com/culture/features/a36959258/gigi-hadid-interview-august-2021/
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