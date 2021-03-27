Джонни Депп рассекретил подробности о новом фильме

Актер анонсировал на своей странице в социальной сети выход драмы City of Lies ("Город лжи"). Картина была снята в 2017 году, однако ее релиз был отложен из-за поданного против Джонни иска. Скандал касался ситуации, когда актер напал на члена команды фильма на съемках.

Джонни Депп (фото из открытого источника)

Картина — история о детективе Расселе Пуле (Депп), который совместно с репортером Джексоном (Форест Уитакер) расследует гибель знаменитых рэперов Тупака Шакура и Notorious B.I.G.

"Спасибо Волетте Уоллес и семье Пул за то, что позволили Брэду, Форесту, мне и команде рассказать эту своевременную и важную историюю. Правда — редкая птица. Тем больше причин охотиться за ней", — написал актер.

Судебные тяжбы в жизни актера продолжаются. Сйчас Джони Депп пытается обжаловать прошлогоднее решение британского суда.

Напомним, продакшен Netflix, который снимает сериал "Ведьмак" книге польского писателя Анджея Сапковского, раскрыл актерский состав второго сезона. Шпиона Сигизмунда Дийкстру сыграет Грэм Мактавиш. Жрицу и целительницу Нэннеке — Аджоа Андо. Роль Филиппы Эйльхарт получила Кэсси Клэр. Детективов Кодринера и Фенна сыграют Саймон Кэллоу и Лиз Карр. Риенсома сыграет Крис Фултон. Кевин Дойл сыграет роль Балиана, — персонажа, которого нет в книгах. Также стало известно, что во втором сезоне наставника ведьмаков Весемира сыграет Ким Бодниа. Также в съемках задействованы Бэзил Айденбенц (Эскель), Пол Буллион (Ламберт) и Ясен Атур (Коэн). Кристофер Хивью сыграет обращенного в чудовище Нивеллена. Чародейку Францеску Финдабаир сыграет актриса Месия Симсон. Напомним, Netflix опубликовал на своем YouTube канале промо "Ведьмака" к новогодним праздникам. Ролик назвали "Праздничная резня", что соответствует тематике популярного сериала.

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