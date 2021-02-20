DZIDZIO трепетно поздравил маму с Днем рождения

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Ольга Чародий
Михаил Хома торжественно поздравил маму с днем рождения во
время выступления, пригласив ее на сцену . На своей странице в Instagram он
опубликовал соответствующее видео со своего концерта, на котором вышел на сцену
с мамой.
DZIDZIO, фото - из открытых источников
На сцене под аплодисменты артист поблагодарил маму Галину за
подаренную ему жизнь и загадал исполнения желаний.
По словам артиста, мама часто посещает его концерты и
поддерживает любые начинания. Кроме
этого, мама учавствовала в съёмках клипа артиста, посвященного маме.
"Слава Богу, у нас прекрасные отношения. Мама иногда может спонтанно приехать ко мне на концерт, чтобы просто поцеловать перед выступлением", — поделился Хома с поклонниками и подробностями семейных взаимоотношений.
Напомним, известный американский журнал Time представил рейтинг ТОП-100 влиятельных людей 2021 года, назвав их "восходящими". В него попали люди, которые завоевали популярность общественности и поразили своими достижениями. Журнал определил несколько категорий: "феномены", "лидеры", "инноваторы", "артисты" и "адвокаты", в которые попали и журналисты, и ученые, и врачи, и правоохранители. По информации представителей журнала Time, люди, попавшие в этот список, способны изменить мир или уже делают это. Например, первую строчку в категории знаменитостей заняла 25-летняя исполнительница Дуа Липа. Она также появилась на обложке журнала, который, к слову, будет доступен с 1 марта.
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