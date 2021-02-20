DZIDZIO трепетно поздравил маму с Днем рождения

Михаил Хома торжественно поздравил маму с днем рождения во время выступления, пригласив ее на сцену . На своей странице в Instagram он опубликовал соответствующее видео со своего концерта, на котором вышел на сцену с мамой.

DZIDZIO, фото - из открытых источников

На сцене под аплодисменты артист поблагодарил маму Галину за подаренную ему жизнь и загадал исполнения желаний.

"С Днем Рождения, моя самая родная Мамочка, благодарю Вас за жизнь, и желаю — пусть сбываются Ваши желания", — сказал Михаил Хома.

По словам артиста, мама часто посещает его концерты и поддерживает любые начинания. Кроме этого, мама учавствовала в съёмках клипа артиста, посвященного маме.

"Слава Богу, у нас прекрасные отношения. Мама иногда может спонтанно приехать ко мне на концерт, чтобы просто поцеловать перед выступлением", — поделился Хома с поклонниками и подробностями семейных взаимоотношений.

Напомним, известный американский журнал Time представил рейтинг ТОП-100 влиятельных людей 2021 года, назвав их "восходящими". В него попали люди, которые завоевали популярность общественности и поразили своими достижениями. Журнал определил несколько категорий: "феномены", "лидеры", "инноваторы", "артисты" и "адвокаты", в которые попали и журналисты, и ученые, и врачи, и правоохранители. По информации представителей журнала Time, люди, попавшие в этот список, способны изменить мир или уже делают это. Например, первую строчку в категории знаменитостей заняла 25-летняя исполнительница Дуа Липа. Она также появилась на обложке журнала, который, к слову, будет доступен с 1 марта.



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