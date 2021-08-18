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Едва говорит и левая нога плохо работает: как чувствует себя побитый танцор из балета Дорофеевой

Женя едва говорит и еще слаб, но он пытается вставать и сидеть

18 августа 2021, 11:05
Автор:

Хмільовська Інна

Состояние танцовщика из балета певицы Надежды Дорофеевой Евгения Гончаренко, которого в начале августа до потери сознания избил бывший сотрудник УГО, после комы длительностью две недели, начал медленно приходить в нормуСейчас парня из реанимации перевели в простую палату. Об этом рассказал отчим Жени Вячеслав. По его словам, Женя начал говорить, у него это едва получается, еще слишком слаб после травмы, но он пытается вставать, сидеть и постепенно двигаться, пишет ТСН.

Едва говорит и левая нога плохо работает: как чувствует себя побитый танцор из балета Дорофеевой

Евгений Гончаренко с балета Дорофеевой. Фото: Іnstagram

"Предварительно, чего-то страшного нет. Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Врачи пока осматривают Женю. В целом, все гораздо лучше, чем могло быть", — сказал Вячеслав.

Родные надеяться, что Женя полностью выздоровеет. Также стало известно, что парень помнит тот злополучный день и рассказывает, что случилось прежде, чем его жестоко избили.

"Женя помнит, что был с друзьями, и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему привязался и ударил", — рассказал отчим Евгения.

Сейчас родные избитого парня приостановили сбор средств на его лечение, который объявили в начале августа.

Стоит напомнить, что в Киеве в начале августа жестоко избили парня. Впоследствии нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", из комы вышел избитый танцовщик из балета ДорофеевойРадостную новость сообщила звезда Надя Дорофеева. По словам звезды, мама парня Ирина Гончаренко сообщила.

Напомним, что популярная артистка Надежда Дорофеева опубликовала в социальной сети свою детскую фотографию. Она позирует в кофточке зеленого цвета, а ее светло-русые волосы украшает венок из желтых цветочков.


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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/pobityy-tancor-iz-baleta-dorofeevoy-edva-govorit-dvigatelnaya-funkciya-u-nego-narushena-1848430.html
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