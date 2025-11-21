Ефросинина запаниковала из-за проблем с бюджетом: шокирующее заявление

46-летняя украинская телеведущая и блоггер Мария Ефросинина поделилась подробностями о семейных доходах и расходах.

Фото: из открытых источников

В интервью Экономической правде она рассказала, что в созданном ею благотворительном проекте "Фонд Маша", помогающем женщинам и детям, пострадавшим от насилия, она принципиально не получает финансовую выгоду. Однако только заработка от YouTube для жизни мало, поэтому ее основной доход формируют рекламные интеграции и выступления в качестве женской спикерши.

"Я работаю с 2015 года и счастлива, что спрос на мои выступления не исчезает. Это не был сознательно спланированный путь — так случилось, что меня выбрали женщины. Они покупают билеты, а мы не организовываем массовые мероприятия или "лечим" взглядом. Если у меня "не поедет крыша", этого и не будет".

Телеведущая также рассказала о пассивном доходе: еще до полномасштабного вторжения мужчина посоветовал ей инвестировать в ценные бумаги, и она воспользовалась этим советом.

Относительно семейного бюджета Мария призналась, что это личный вопрос. "Это наш выбор с мужем, потому что я ему доверяю. Я знаю, что он делает для страны и какую цену мы за это платим. Своей преданностью и мужеством он заслуживает моего уважения", — сказала она.

Ефросинина открыто добавила, что ей непросто тянуть финансовое бремя самостоятельно, но ее муж много лет удерживал семью и сейчас активно служит в армии:

" Он зарабатывает на службе, работает на детей, обеспечивает нашу дочь за границей. У них с детьми свои договоренности", — пояснила знаменитость.

