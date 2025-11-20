Потап і Настя остаточно шокували вчинком щодо України: несподівані деталі

Українські зірки Потап і Настя Каменських, які наразі осіли в США, вирішили остаточно порвати зв’язки з Україною. За інформацією блогера Богдана Беспалова, пара виставила на продаж своє цінне майно.

Фото: з відкритих джерел

Йдеться про розкішний будинок у Київській області. Блогер оприлюднив скріншот оголошення, який підтверджує, що нерухомість належить Потапу та Насті.

"444 квадратні метри, 17 соток, 7 спалень у Київській області. Ціна – 2,2 мільйона доларів. Ось таке сімейне гніздечко Потапа та Насті," – прокоментував Беспалов.

Причиною продажу зірки називають фінансову необхідність для комфортного життя у США. Раніше вони намагалися здавати будинок в оренду, проте доходів вистачало лише частково. Врешті пара вирішила продати нерухомість повністю та відмовитися від будь-яких матеріальних зв’язків із рідною країною.

"Спочатку пробували здачу, але грошей не вистачало на закордон. Тому ухвалили рішення продати все, що їх об’єднувало з Україною," – підсумував Беспалов.

За словами інсайдерів, фінансове питання для Потапа та Насті є гострим: вони звикли до розкішного життя, але в США наразі немає ні концертів, ні корпоративних виступів, ні стабільного доходу. Через це пара активно реалізує українське майно, щоб забезпечити комфортне життя за кордоном.

