Єфросиніна запанікувала через проблеми з бюджетом: шокуюча заява

46-річна українська телеведуча та блогерка Марія Єфросиніна поділилася подробицями про сімейні доходи та витрати.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю Економічній правді вона розповіла, що у створеному нею благодійному проєкті "Фонд Маша", який допомагає жінкам і дітям, постраждалим від насильства, вона принципово не отримує фінансової вигоди. Проте лише заробітку від YouTube для життя замало, тому її основний дохід формують рекламні інтеграції та виступи як жіночої спікерки.

"Я працюю з 2015 року і щаслива, що попит на мої виступи не зникає. Це не був свідомо спланований шлях — так сталося, що мене обрали жінки. Вони купують квитки, а ми не організовуємо масові заходи або "лікуємо" поглядом. Якщо в мене "не поїде дах", цього й не буде", — зізналася Єфросиніна.

Телеведуча також розповіла про пасивний дохід: ще до повномасштабного вторгнення чоловік порадив їй інвестувати в цінні папери, і вона скористалася цією порадою.

Щодо сімейного бюджету, Марія зізналася, що це особисте питання. "Це наш вибір із чоловіком, бо я йому довіряю. Я знаю, що він робить для країни і яку ціну ми за це платимо. Своєю відданістю і мужністю він заслуговує моєї поваги", — сказала вона.

Єфросиніна відкрито додала, що їй непросто тягнути фінансовий тягар самостійно, але її чоловік багато років утримував родину і зараз активно служить у війську:

"Він заробляє на службі, дбає про дітей, забезпечує нашу доньку за кордоном. У них із дітьми свої домовленості", — пояснила знаменитість.

