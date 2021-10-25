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Экс-участник "Холостячки 2" назвал финалистов проекта

Игорь Присяжнюк рассказал, кого из соперников считает наиболее достойным руки и сердца Златы Огневич

сегодня, 18:46
Автор:

Елизавета Черных
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Телепроект "Холостячка-2", главной героиней которого стала популярная певица Злата Огневич, продолжает покорять сердца украинских зрителей, которые с нетерпением ждут имени победителя шоу. Бывший участник второго сезона проекта Игорь Присяжнюк рассказал РБК-Украина о свое отношении к героине, а также, кто, по его мнению, может стать финалистами "Холостячки". 

Экс-участник "Холостячки 2" назвал финалистов проекта

Игорь Присяжнюк - фото: instagram.com/forte_igor

Мужчина признался, что еще до проекта обратил внимание на певицу. Он отметил, что ему очень понравились глаза Златы Огневич, от которых было трудно отвести взгляд. Однако экс-участника задело то, что певица не "услышала то, что он хотел донести". Присяжнюк хотел познакомиться с главной героиней именно в рамках проекта, а не будучи на ее концерте, где это маловероятно. 

На вопрос журналиста о том, кто из участников "Холостячки-2" наиболее достоин стать парой для Златы Огневич, Присяжнюк ответил:

"По моему субъективному мнению, в финале могли бы быть Дмитрий и Роман (психолог)". 

Речь идет о предпринимателе со Львова Дмитрии Шевченко и психологе из Киева Романе Свечкоренко, который в последнем выпуске покинул стены проекта. Однако Злата Огневич сказала, что будет ждать возвращения мужчины, когда он завершит бракоразводный процесс. 

Отметим, что незадолго до старта романтического проекта "Холостячка-2" его ведущий Григорий Решетник рассказал, что количество выпусков в новом сезоне будет увеличено до 12, а за сердце главной героини будет бороться 25 мужчин. Кроме того, Решетник сравнил главных героинь проекта — украинскую актрису Ксению Мишину и Злату Огневич. Телеведущий отметил, что обе девушки являются любительницами экстрима. Вторая же "холостячка" при этом, очень преданная и "легко влюбляется". 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/lite/tv-show/zadelo-eks-uchastnik-holostyachki-rasskazal-1635154963.html
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