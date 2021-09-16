Ведущий "Холостячки" заинтриговал подробностями нового сезона

В преддверии начала второго сезона романтического шоу "Холостячка", главной героиней которого станет певица Злата Огневич, ведущий проекта Григорий Решетник раскрыл его новые подробности. Так, зрителей ожидает немало сюрпризов, передает УНИАН.

Григорий Решетник - фото из открытых источников

Отмечается, что в "Холостячке-2" увеличили количество эпизодов до 12 (в прошлом сезоне их было 9). Кроме того, за сердце главной холостячки страны будут бороться 25 мужчин, а не 16, как было в первом сезоне.

Кроме того, Решетник сравнил главных героинь проекта — украинскую актрису Ксению Мишину и Злату Огневич. Телеведущий отметил, что обе девушки являются любительницами экстрима. Вторая же "холостячка" при этом, очень преданная и "легко влюбляется".

Григорий Решетник добавил, что во втором сезоне шоу за сердце героини пришло бороться больше взрослых и серьезных мужчин, которые уже имеют детей.

Отметим, что "Холостячка-2" стартует на телеэкранах 17 сентября в 19:00.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что после того, как романтический проект "Холостячка-1" подошел к концу, стало известно, что актрисе Ксении Мишиной и ее избраннику сценаристу Александру Эллерту удалось сохранить отношения. Сама знаменитость призналась, что с момента выключения камер они не расставались и жили совместно очень счастливо. Однако в средине лета Ксения Мишина шокировала своих поклонников новостью о расставании с победителем шоу.

Накануне Александр Эллерт рассказал, как развиваются отношения с актрисой Ксенией Мишиной после их расставания. Мужчина заявил, что следит за своей экс-возлюбленной в социальных сетях и ставит лайки на ее снимки.

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