logo
Русский Українська

BTC/USD

48124.90

ETH/USD

3623.67

LTC/USD

190.35

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Ведущий "Холостячки" заинтриговал подробностями нового сезона
commentss НОВОСТИ Все новости

Ведущий "Холостячки" заинтриговал подробностями нового сезона

"Холостячка-2" стартует на телеэкранах 17 сентября

сегодня, 17:03
Автор:

Елизавета Черных

В преддверии начала второго сезона романтического шоу "Холостячка", главной героиней которого станет певица Злата Огневич, ведущий проекта Григорий Решетник раскрыл его новые подробности. Так, зрителей ожидает немало сюрпризов, передает УНИАН. 

Ведущий "Холостячки" заинтриговал подробностями нового сезона

Григорий Решетник - фото из открытых источников

Отмечается, что в "Холостячке-2" увеличили количество эпизодов до 12 (в прошлом сезоне их было 9). Кроме того, за сердце главной холостячки страны будут бороться 25 мужчин, а не 16, как было в первом сезоне. 

Кроме того, Решетник сравнил главных героинь проекта — украинскую актрису Ксению Мишину и Злату Огневич. Телеведущий отметил, что обе девушки являются любительницами экстрима. Вторая же "холостячка" при этом, очень преданная и "легко влюбляется". 

Григорий Решетник добавил, что во втором сезоне шоу за сердце героини пришло бороться больше взрослых и серьезных мужчин, которые уже имеют детей. 

Отметим, что "Холостячка-2" стартует на телеэкранах 17 сентября в 19:00. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что после того, как романтический проект "Холостячка-1" подошел к концу, стало известно, что актрисе Ксении Мишиной и ее избраннику сценаристу Александру Эллерту удалось сохранить отношения. Сама знаменитость призналась, что с момента выключения камер они не расставались и жили совместно очень счастливо. Однако в средине лета Ксения Мишина шокировала своих поклонников новостью о расставании с победителем шоу.

Накануне Александр Эллерт рассказал, как развиваются отношения с актрисой Ксенией Мишиной после их расставания. Мужчина заявил, что следит за своей экс-возлюбленной в социальных сетях и ставит лайки на ее снимки. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/lite/kino/raskryty-podrobnosti-novogo-sezona-shou-holostyachka-11547559.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ