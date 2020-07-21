Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо отказалась от подарков в свой 40-летний юбилей

Известная бразильская модель, одна из ангелов "Victoria’s Secret" Жизель Бундхен, получившая наибольшую славу в период пятилетнего романа с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, необычно отметила свой 40-летний юбилей, посвятив этот день спасению зеленой планеты. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram, опубликовав фото с семьей, где все вместе они сажают деревья.

При этом Бундхен отметила, что на свои именины не ожидает подарков, потому что пересмотрела приоритеты и понимает, что совершенно другие вещи дарят настоящую радость.

"В этом году, чтобы отпраздновать мой день рождения, мы с семьей планировали посадить деревья в тропических лесах Амазонки в Бразилии, но, как мы все знаем, это сейчас невозможно. Тогда я подумала, что если другие люди посадят деревья там, а я вместе с семьей сделаю это там, где могу. Я уже поговорила со своей семьей и друзьями - и все они превратят свои подарки в деревья. Таким образом, мы все можем помочь вернуть что-то нашей планете", - указала модель в своей публикации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз в 47 лет также переосмыслила жизненные задачи и сменила ремесло.

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