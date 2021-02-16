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Главная Новости Звезды шоубизнес Эмили Ратаковски устроила вечеринку в честь малыша
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Эмили Ратаковски устроила вечеринку в честь малыша

Эмили Ратаковски рассказала, что она любит смотреть в интернете вечеринки молодых родителей, на которых они узнают пол будущего ребенка

сегодня, 02:31
Автор:

Ольга Чародий

Звездная мамочка снова стала иконой стиля. Эмили Ратаковски устроила бейби шауэр – вечеринку в честь будущего малыша. Подробности мероприятия модель и бизнесвумен выложила в сториз Instagram.

Эмили Ратаковски устроила вечеринку в честь малыша

Эмили Ратаковски (фото из открытых источников)

По стилистике праздника можно было понять, какого пола будет будущий малыш – интернет сообщество определило, что у пары будет мальчик – вечеринка была оформлена в голубых тонах.

На мероприятие были приглашены друзья Эмили и ее мужа Себастьяна. Часть приглашенных не смогли попасть к будущим родителям из-за короновируса. Праздник Bearata, как называют малыша звездные родители, Эмили отмечала в стильном платье-рубашке с животным принтом и высоких сапогах. Дополнила образ беременная девушка темным пальто и массивными серьгами.

Главным символом вечеринки стал медвежонок-космонавт, который был повторен в декоре сладостей и даже на флеш-тату.

Напомним, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты.

Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом  на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу.



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Источник: https://www.instagram.com/emrata/?hl=ru
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