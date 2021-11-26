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Эмили Ратажковски похвасталась подтянутым животиком: однако фаны не в восторге

30-летняя модель опубликовала снимки, на которых позирует в юбке и кроп-кардигане

сегодня, 04:30
Автор:

Ольга Чародий
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Американская супермодель Эмили Ратажковски опубликовала новые фото в откровенных одеждах и заявила, что ее не волнует возможная критика. Фоловеры не оценили эти снимки. 30-летняя модель опубликовала снимки, на которых позирует в юбке и кроп-кардигане, обнажающей ее живот. Фото сделано на модной премии CFDA в Нью-Йорке. Как известно, недавно Эмили выпустила книгу под названием Мое тело (My Body), в которой призналась, что устала от сексуализации своего образа и давления в соцсетях. Фанаты разделились во мнении о публикации звезды.

Эмили Ратажковски похвасталась подтянутым животиком: однако фаны не в восторге

Эмили Ратажковски - фото из открытых источников

"Как это фото соотносится с идеей ее книги?", "Ты призываешь любить свое тело и публикуешь снимок идеальной фигуры, что за бред?", "Эмили, ты противоречишь самой себе", – отметила часть из них.

В то же время многие увлеклись внешним видом Ратажковски.

Напомним, актриса Екатерина Ковальчук из России, которая сыграла главную роль в сериале "Крепостная", предстала перед публикой с любимым. Об этом сообщает УНИАН. На презентацию сети ресторанов Гарика Харламова HOT DOG BULLDOG актриса пришла вместе с ним. Отметим, что Харламову 40 лет, а Ковальчук — 28. Ранее пара не афишировала своих отношений, но папарацци говорили, что между ними проскочила искра после совместных съемок в сериале "Гусар". На презентации российский комик Гарик Харламов выглядел стройнее и отдохнувшим. По словам актера и шоумена, он сбросил вес, несмотря на то, что открыл свою сеть ресторанов фаст-фуда. Пара сидела за отдельным столиком и танцевала под музыку. Затем они фотографировались с друзьями и мамой Гарика. Напомним, что Гарик ранее развелся с актрисой Кристиной Асмус. Известно, что в новых отношениях комик уже минимум полгода.




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Источник: https://www.instagram.com/p/CWqeGlsLRuC/
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