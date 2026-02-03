Эпатаж на красной дорожке: Чаппелл Роун поразила «Грэмми-2026» держащимся на пирсинге платьем

Американская певица Чаппелл Роун стала главной темой обсуждений на церемонии "Грэмми-2026". Прежняя победительница в номинации "лучшая новая артистка" на этот раз появилась в образе, который журналисты уже успели назвать одним из самых откровенных в истории премии.

Чаппелл Роун на "Грэмми-2026" / © Associated Press

Рискованный выбор от Mugler

На красной дорожке Роун предстала в бордовом шифоновом платье с накидкой, созданной дизайнером Мигелем Кастро Фрейтасом для дома Mugler. Прозрачность материала уже сама по себе была смелым решением, однако настоящий фурор произошел, когда певица сняла накидку.

Чаппелл Роун на "Грэмми-2026" / © Associated Press

Как отмечают очевидцы, платье "по-настоящему висело на ее сосках". При подробном рассмотрении выяснилось, что конструкцию держали сосковые пирсинги, которые, очевидно, "были искусственными, прикрепленными к телу Роун". Эпатажный образ дополняли искусственные татуировки, в частности, масштабный кружевной узор на спине.

Чаппелл Роун на "Грэмми-2026" / © Associated Press

Смена образа для сцены

Несмотря на потрясающий эффект на дорожке, для официальной части церемонии артистка сменила наряды. Поскольку Чаппелл Роун должна была вручать награду Оливии Дин, ее первый выход "не слишком подходил для телетрансляции". Для выхода на сцену она выбрала другое, гораздо более закрытое платье.

Напомним, что Чаппелл Роун продолжает поддерживать статус одной из самых ярких звезд современной сцены, совмещая музыкальные достижения с бескомпромиссными модными экспериментами.

