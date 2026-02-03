Епатаж на червоній доріжці: Чаппелл Роун вразила «Греммі-2026» сукнею, що трималася на пірсингу

Американська співачка Чаппелл Роун стала головною темою обговорень на церемонії "Греммі-2026". Торішня переможниця в номінації "найкраща нова артистка" цього разу з’явилася в образі, який журналісти вже встигли назвати одним із найвідвертіших в історії премії.

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Ризикований вибір від Mugler

На червоній доріжці Роун постала у бордовій шифоновій сукні з накидкою, створеній дизайнером Мігелем Кастро Фрейтасом для дому Mugler. Прозорість матеріалу вже сама по собі була сміливим рішенням, проте справжній фурор стався, коли співачка зняла накидку.

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Як зазначають очевидці, сукня "справді висіла на її сосках". При детальному розгляді з'ясувалося, що конструкцію тримали соскові пірсинги, які, вочевидь, "були штучними, прикріпленими до тіла Роун". Епатажний образ доповнювали штучні татуювання, зокрема масштабний мереживний візерунок на спині.

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Зміна образу для сцени

Попри приголомшливий ефект на доріжці, для офіційної частини церемонії артистка змінила вбрання. Оскільки Чаппелл Роун мала вручати нагороду Олівії Дін, її перший вихід "не надто підходив для телетрансляції". Для виходу на сцену вона обрала іншу, значно більш закриту сукню.

Нагадаємо, що Чаппелл Роун продовжує підтримувати статус однієї з найяскравіших зірок сучасної сцени, поєднуючи музичні досягнення з безкомпромісними модними експериментами.

