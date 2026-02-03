logo_ukra

Епатаж на червоній доріжці: Чаппелл Роун вразила «Греммі-2026» сукнею, що трималася на пірсингу

«Висіла на її сосках»: Чаппелл Роун здійняла фурор на «Греммі-2026» сміливим образом від Мігеля Кастро Фрейтаса

3 лютого 2026, 01:04
Американська співачка Чаппелл Роун стала головною темою обговорень на церемонії "Греммі-2026". Торішня переможниця в номінації "найкраща нова артистка" цього разу з’явилася в образі, який журналісти вже встигли назвати одним із найвідвертіших в історії премії.

Епатаж на червоній доріжці: Чаппелл Роун вразила «Греммі-2026» сукнею, що трималася на пірсингу

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Ризикований вибір від Mugler

На червоній доріжці Роун постала у бордовій шифоновій сукні з накидкою, створеній дизайнером Мігелем Кастро Фрейтасом для дому Mugler. Прозорість матеріалу вже сама по собі була сміливим рішенням, проте справжній фурор стався, коли співачка зняла накидку.

Епатаж на червоній доріжці: Чаппелл Роун вразила «Греммі-2026» сукнею, що трималася на пірсингу - фото 2

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Як зазначають очевидці, сукня "справді висіла на її сосках". При детальному розгляді з'ясувалося, що конструкцію тримали соскові пірсинги, які, вочевидь, "були штучними, прикріпленими до тіла Роун". Епатажний образ доповнювали штучні татуювання, зокрема масштабний мереживний візерунок на спині.

Епатаж на червоній доріжці: Чаппелл Роун вразила «Греммі-2026» сукнею, що трималася на пірсингу - фото 2

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Зміна образу для сцени

Попри приголомшливий ефект на доріжці, для офіційної частини церемонії артистка змінила вбрання. Оскільки Чаппелл Роун мала вручати нагороду Олівії Дін, її перший вихід "не надто підходив для телетрансляції". Для виходу на сцену вона обрала іншу, значно більш закриту сукню.

Нагадаємо, що Чаппелл Роун продовжує підтримувати статус однієї з найяскравіших зірок сучасної сцени, поєднуючи музичні досягнення з безкомпромісними модними експериментами.

Також "Коментарі" писали, що 50-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія приголомшила шанувальників у чорному купальнику, який вона одягла під чорну спідницю, пише Daily Mail.

Вона одягла свій облягаючий топ під елегантний, структурований блейзер з підкладкою на плечах. Додавши сантиметрів до своєї мініатюрної фігури, Єва доповнила свій ансамбль парою чорних туфель на гострому підборі. Під час гламурної вечері Єва вітала своїх гостей, позуючи для фотографій разом із Мар Саура, Вікі Мартін Беррокаль, Аморі Ноласко та Марією Браво. У неї на обличчі сяяла широка посмішка, коли її сфотографували біля ресторану. Образ Єви підкреслював її неймовірні ноги завдяки прозорості тканини спідниці.



