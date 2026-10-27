"Если бы я обняла его крепче": Шэрон Осборн рассказала о последних минутах с мужем

Шэрон Осборн рассказала, какими были последние слова её мужа, легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, перед его смертью. В интервью BBC она вспомнила их последнюю ночь вместе и момент, который навсегда остался в её памяти.

Оззи Осборн с альбомом Scream. Фото: Chicks With Guns Magazine / CC BY-SA 2.0

По словам Шэрон, ночью Оззи проснулся и попросил её дважды поцеловать его. Она выполнила просьбу, после чего он сказал: "Обними меня, обними крепко". Шэрон вспомнила, что обняла мужа. Тогда она не знала, что это станет их последним совместным моментом.

Утром Оззи спустился вниз, чтобы потренироваться. Вскоре у него произошла остановка сердца. В дом в графстве Бакингемшир прибыла бригада медиков, которые пытались реанимировать музыканта, однако спасти его не удалось. Шэрон рассказала, что спала, когда кто-то внезапно вбежал в комнату и позвал её вниз. Она бросилась туда, но помочь мужу было уже невозможно.

Оззи Осборн умер в июле 2025 года в возрасте 76 лет. Это произошло менее чем через три недели после прощального выступления Black Sabbath на концерте Back to the Beginning в Бирмингеме. Смерть музыканта потрясла поклонников во всем мире. Выступление в Бирмингеме стало прощальным шоу группы, поэтому новость о смерти фронтмена появилась вскоре после того, как он вновь вышел на сцену вместе с коллегами.

Шэрон призналась, что до сих пор каждый день посещает могилу мужа, которую видно из ее окна, и мысленно разговаривает с ним. Она также призывает поклонников помнить Оззи не только как рок-икону, но и как весёлого, харизматичного и искреннего человека. По словам Шэрон, он никогда не пытался казаться кем-то другим и всегда говорил правду. Сам музыкант просил поклонников вспоминать его, включая музыку как можно громче и отдаваясь ей всей душой.

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