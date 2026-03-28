«Это была безумная идея»: Дженнифер Энистон о неожиданном воссоединении с Мэттом Лебланом

Мир увидел одну из самых ожидаемых рекламных кампаний Супербоула-2026, объединившую иконы телевидения 90-х. Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан снова появились на одном экране благодаря креативному проекту Бена Аффлека для бренда Dunkin'.

Изюминкой видео стало использование компьютерной графики (CGI), которая омолодила актеров до их зенита славы. Сюжет ролика иронически обыгрывает культовый фильм 1997 года "Умница Уилл Гантинг", где сам Аффлек предстал в необычном образе с длинными светлыми волосами.

В эксклюзивном комментарии для издания PEOPLE 57-летняя Дженнифер Энистон поделилась впечатлениями от съемок:

"Это была такая безумная, забавная идея. Я подумала: "Как ты собираешься это сделать?"... Это было очень весело. Я люблю Бена, и, конечно, было весело увидеть Мэтти".

Кроме звезд сериала "Друзья", в ролике появились и другие легенды ситкомов и спорта, в частности Джейсон Александер из "Сайнфелда", Альфонсо Рибейро из "Принца из Беверли-Гиллз" и звезда НФЛ Том Брейди. Актриса добавила, что финальный результат ее приятно поразил: "Это было хорошо".

Интересно, что тизеры в рекламу намеренно вводили зрителей в заблуждение. Обещанное воссоединение Аффлека с "Мэттом" и "Дженнифер" заставило фанатов ожидать появления Мэтта Дэймона и Дженнифер Лопес, однако появление Леблана и Энистон стало настоящим сюрпризом вечера.

