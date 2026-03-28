logo

BTC/USD

66881

ETH/USD

2021.05

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес «Это была безумная идея»: Дженнифер Энистон о неожиданном воссоединении с Мэттом Лебланом
commentss НОВОСТИ Все новости

«Это была безумная идея»: Дженнифер Энистон о неожиданном воссоединении с Мэттом Лебланом

Энистон, Леблан и Аффлек в стиле «Умницы Вилла Гантинга»: детали самой громкой рекламы года

28 марта 2026, 19:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Мир увидел одну из самых ожидаемых рекламных кампаний Супербоула-2026, объединившую иконы телевидения 90-х. Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан снова появились на одном экране благодаря креативному проекту Бена Аффлека для бренда Dunkin'.

Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан

Изюминкой видео стало использование компьютерной графики (CGI), которая омолодила актеров до их зенита славы. Сюжет ролика иронически обыгрывает культовый фильм 1997 года "Умница Уилл Гантинг", где сам Аффлек предстал в необычном образе с длинными светлыми волосами.

В эксклюзивном комментарии для издания PEOPLE 57-летняя Дженнифер Энистон поделилась впечатлениями от съемок:

"Это была такая безумная, забавная идея. Я подумала: "Как ты собираешься это сделать?"... Это было очень весело. Я люблю Бена, и, конечно, было весело увидеть Мэтти".

Кроме звезд сериала "Друзья", в ролике появились и другие легенды ситкомов и спорта, в частности Джейсон Александер из "Сайнфелда", Альфонсо Рибейро из "Принца из Беверли-Гиллз" и звезда НФЛ Том Брейди. Актриса добавила, что финальный результат ее приятно поразил: "Это было хорошо".

Интересно, что тизеры в рекламу намеренно вводили зрителей в заблуждение. Обещанное воссоединение Аффлека с "Мэттом" и "Дженнифер" заставило фанатов ожидать появления Мэтта Дэймона и Дженнифер Лопес, однако появление Леблана и Энистон стало настоящим сюрпризом вечера.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что американская актриса Лиза Кудров, прославившаяся ролью Фиби Буффе в культовом сериале "Друзья", опубликовала новые фото, продемонстрировав, как выглядит в 62 года. Фотографии актрисы появились в ее Instagram-stories со ссылкой на визажиста Бретта Фридмана, работавшего со звездой во время съемки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости