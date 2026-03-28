«Це була шалена ідея»: Дженніфер Еністон про несподіване возз'єднання з Меттом Лебланом

Світ побачив одну з найочікуваніших рекламних кампаній Супербоулу-2026, яка об’єднала ікон телебачення 90-х. Дженніфер Еністон та Метт Леблан знову з’явилися на одному екрані завдяки креативному проєкту Бена Аффлека для бренду Dunkin'.

Дженніфер Еністон і Метт Леблан

Родзинкою відео стало використання комп’ютерної графіки (CGI), яка омолодила акторів до часів їхнього зеніту слави. Сюжет ролика іронічно обігрує культовий фільм 1997 року "Розумниця Вілл Гантінг", де сам Аффлек постав у незвичному образі з довгим світлим волоссям.

В ексклюзивному коментарі для видання PEOPLE 57-річна Дженніфер Еністон поділилася враженнями від зйомок:

"Це була така божевільна, кумедна ідея. Я подумала: "Як ти збираєшся це зробити?"... Це було просто дуже весело. Я люблю Бена, і, звичайно, було весело побачити Метті".

Крім зірок серіалу "Друзі", у ролику з'явилися й інші легенди ситкомів та спорту, зокрема Джейсон Александер із "Сайнфелда", Альфонсо Рібейро з "Принца з Беверлі-Гіллз" та зірка НФЛ Том Брейді. Акторка додала, що фінальний результат її приємно вразив: "Це було добре".

Цікаво, що тизери до реклами навмисно вводили глядачів в оману. Обіцяне возз'єднання Аффлека з "Меттом" та "Дженніфер" змусило фанатів очікувати на появу Метта Деймона та Дженніфер Лопес, проте поява Леблана та Еністон стала справжнім сюрпризом вечора.

