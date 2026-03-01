logo

Звезды шоубизнес "Это не может быть Джим Керри": актер изменился до неузнаваемости (ФОТО)
"Это не может быть Джим Керри": актер изменился до неузнаваемости (ФОТО)

Появление Джима Керри на премии "Сезар" в Париже повлекло за собой волну теорий в соцсетях.

1 марта 2026, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Появление Джима Керри на 51 церемонии премии Cesar Awards в Париже вызвало не только овации, но и неожиданную волну обсуждений в соцсетях. 64-летний актер получил почетный "Сезар" за вклад в кинематограф и произнес речь по-французски, однако зрители свое внимание сосредоточили не на отличии, а на облике звезды кино.

"Это не может быть Джим Керри": актер изменился до неузнаваемости (ФОТО)

Джим Керри. Фото: скриншот с видео кинопремии

В сети начали распространяться предположения о "пластике", "маске" или даже "клоне" Джима Керри. Некоторые пользователи заявляли, что актер "выглядит иначе", чем в 1990-х, указывая на изменение черт лица, формы бровей или выражения глаз.

”Это не может быть Джим Керри”: актер изменился до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Джим Керри на премии Сезар. Фото: скриншот с видео кинопремии

”Это не может быть Джим Керри”: актер изменился до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Джим Керри привлек внимание соцсетей. Фото: скриншот с видео кинопремии

”Это не может быть Джим Керри”: актер изменился до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Джим Керри на премии Сезар. Фото: скриншот с видео кинопремии

После церемонии награждения "Сезар" в сети начали распространяться видео и фото с красной дорожки и комментарии по внешности Джима Керри.

”Это не может быть Джим Керри”: актер изменился до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Реакция соцсетей на внешность Джима Керри. Скриншот

”Это не может быть Джим Керри”: актер изменился до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Комментируют внешность Джима Керри. Скриншот

Подобные теории быстро приобрели популярность, однако никаких доказательств этим утверждением нет. Эксперты по медиаграмотности подчеркивают, что освещение, ракурс камеры и качество видео могут оказывать существенное влияние на восприятие лица.

К тому же естественные возрастные изменения это неотделимая часть жизни. Керри уже более трех десятилетий находится в фокусе камер, и сравнения с его образами времен фильмов "Маска", "Эйс Вентура" или "Брюс Всемогущий" неизбежны.

”Это не может быть Джим Керри”: актер изменился до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Реакция соцсетей на внешность Джима Керри. Скриншот

Сам актер не комментировал спекуляции по поводу своей внешности. На церемонии он выглядел сдержанно и элегантно в черном костюме, сосредоточившись на благодарности французскому киносообществу за награду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лысый Мики Рурк обеспокоил фанатов. Актер изменился до неузнаваемости.

Также "Комментарии" писали, что на YouTube взорвала пародия на дебаты Трампа и Байдена с участием Джима Керри.



https://www.youtube.com/watch?v=cLQmKyQAplg
