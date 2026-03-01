"Це не може бути Джим Керрі": актор змінився до невпізнання (ФОТО)

Поява Джима Керрі на 51-й церемонії премії Cesar Awards у Парижі викликала не лише овації, а й несподівану хвилю обговорень у соцмережах. 64-річний актор отримав почесний "Сезар" за внесок у кінематограф та виголосив промову французькою мовою, однак глядачі свою увагу зосередили не на відзнаці, а на зовнішності зірки кіно.

Джим Керрі. Фото: скриншот з відео кінопремії

У мережі почали ширитися припущення про "пластику", "маску" або навіть "клона" Джима Керрі. Деякі користувачі заявляли, що актор "виглядає інакше", ніж у 1990-х, вказуючи на зміну рис обличчя, форми брів чи виразу очей.

Джим Керрі на премії "Сезар". Фото: скриншот з відео кінопремії

Джим Керрі привернув увагу соцмереж. Фото: скриншот з відео кінопремії

Джим Керрі на премії "Сезар". Фото: скриншот з відео кінопремії

Після церемонії нагородження "Сезар" в мережі почали ширитися відео та фото з червоної доріжки та коментарі щодо зовнішності Джима Керрі.

Реакція соцмереж на зовнішність Джима Керрі. Скриншот

Коментують зовнішність Джима Керрі. Скриншот

Подібні теорії швидко набрали популярності, однак жодних доказів цим твердженням немає. Експерти з медіаграмотності наголошують, що освітлення, ракурс камери та якість відео можуть суттєво впливати на сприйняття обличчя.

До того ж природні вікові зміни, це невіддільна частина життя. Керрі вже понад три десятиліття перебуває у фокусі камер, і порівняння з його образами часів фільмів "Маска", "Ейс Вентура", чи "Брюс Всемогутній" неминучі.

Реакція соцмереж на зовнішність Джима Керрі. Скриншот

Сам актор не коментував спекуляції щодо своєї зовнішності. На церемонії він виглядав стримано та елегантно в чорному костюмі, зосередившись на подяці французькій кіноспільноті за нагороду.

