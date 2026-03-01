logo_ukra

Головна Новини Зірки шоу бізнес "Це не може бути Джим Керрі": актор змінився до невпізнання (ФОТО)
НОВИНИ

"Це не може бути Джим Керрі": актор змінився до невпізнання (ФОТО)

Поява Джима Керрі на премії "Сезар" у Парижі спричинила хвилю теорій у соцмережах.

1 березня 2026, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Поява Джима Керрі на 51-й церемонії премії Cesar Awards у Парижі викликала не лише овації, а й несподівану хвилю обговорень у соцмережах. 64-річний актор отримав почесний "Сезар" за внесок у кінематограф та виголосив промову французькою мовою, однак глядачі свою увагу зосередили не на відзнаці, а на зовнішності зірки кіно.

"Це не може бути Джим Керрі": актор змінився до невпізнання (ФОТО)

Джим Керрі. Фото: скриншот з відео кінопремії

У мережі почали ширитися припущення про "пластику", "маску" або навіть "клона" Джима Керрі. Деякі користувачі заявляли, що актор "виглядає інакше", ніж у 1990-х, вказуючи на зміну рис обличчя, форми брів чи виразу очей.

”Це не може бути Джим Керрі”: актор змінився до невпізнання (ФОТО) - фото 2

Джим Керрі на премії "Сезар". Фото: скриншот з відео кінопремії

”Це не може бути Джим Керрі”: актор змінився до невпізнання (ФОТО) - фото 2

Джим Керрі привернув увагу соцмереж. Фото: скриншот з відео кінопремії

”Це не може бути Джим Керрі”: актор змінився до невпізнання (ФОТО) - фото 2

Джим Керрі на премії "Сезар". Фото: скриншот з відео кінопремії

Після церемонії нагородження "Сезар" в мережі почали ширитися відео та фото з червоної доріжки та коментарі щодо зовнішності Джима Керрі.

”Це не може бути Джим Керрі”: актор змінився до невпізнання (ФОТО) - фото 2

Реакція соцмереж на зовнішність Джима Керрі. Скриншот

”Це не може бути Джим Керрі”: актор змінився до невпізнання (ФОТО) - фото 2

Коментують зовнішність Джима Керрі. Скриншот

Подібні теорії швидко набрали популярності, однак жодних доказів цим твердженням немає. Експерти з медіаграмотності наголошують, що освітлення, ракурс камери та якість відео можуть суттєво впливати на сприйняття обличчя. 

До того ж природні вікові зміни, це невіддільна частина життя. Керрі вже понад три десятиліття перебуває у фокусі камер, і порівняння з його образами часів фільмів "Маска", "Ейс Вентура", чи "Брюс Всемогутній" неминучі.

”Це не може бути Джим Керрі”: актор змінився до невпізнання (ФОТО) - фото 2

Реакція соцмереж на зовнішність Джима Керрі. Скриншот

Сам актор не коментував спекуляції щодо своєї зовнішності. На церемонії він виглядав стримано та елегантно в чорному костюмі, зосередившись на подяці французькій кіноспільноті за нагороду.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лисий Мікі Рурк занепокоїв фанатів. Актор змінився до невпізнання.

Також "Коментарі" писали, що на YouTube підірвала пародія на дебати Трампа і Байдена за участю Джима Керрі.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=cLQmKyQAplg
