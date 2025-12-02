"Это реальный кринж": названа поразительная причина развода Елены и Тараса Тополей

Новость о разводе Тараса и Елены Тополи после 12 лет совместной жизни шокировала поклонников и пользователей соцсетей. Блогер Богдан Беспалов обнародовал информацию о том, кто стал инициатором разрыва, а также поделился вероятными причинами решения.

Фото: из открытых источников

По словам Беспалова, он получил данные от источника, "очень близкого к Елене Тополе", и признался, что был ошеломлен деталями:

"Я был в шоке от того, что узнал... Источник точно знает, о чем говорит", — отметил блогер.

Он утверждает, что именно Тарас выступил инициатором развода, а главной причиной стали якобы систематические измены Елены:

"Это длится уже достаточно долгое время, Тарас знал об этом, но долго закрывал на это глаза", – сообщил Беспалов.

Кроме того, блоггер намекнул, что Елена могла испытывать проблемы с алкоголем:

"Такое поведение тяжело выдерживается. Тарас еще долго терпел, но не мог смириться с тем, что его карьера не развивается, тогда как его взлетела. Он финансово поддерживал ее сольную деятельность, никто не запрещал ей петь или оставаться дома. серьезными, чем ожидалось", – добавил Беспалов.

Таким образом, по данным блоггера, сочетание личных измен, зависимостей и разницы в профессиональном развитии супругов стало основой для решения о разрыве семьи.

Как уже писали "Комментарии", украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Елена Тополя, выступающая под псевдонимом Alyosha, объявили о разводе после 12 лет брака. У пары есть трое детей – двое сыновей и дочь. О своем решении пара объявила в Instagram, сделав совместное заявление, в котором просят журналистов не беспокоить их дополнительными вопросами.



