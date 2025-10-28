logo

Ева Лонгория поразила поклонников откровенным красным платьем (ФОТО)
Ева Лонгория поразила поклонников откровенным красным платьем (ФОТО)

Ева Лонгория недавно потрясающе появилась на мероприятии BVLGARI, пленив внимание в красном платье

28 октября 2025, 12:35
Автор:
Недилько Ксения

Голливудская актриса Ева Лонгория недавно привлекла внимание на мероприятии BVLGARI, выйдя в смелом красном платье. В сочетании с соответствующими аксессуарами и гламурным видом ее смелый наряд мгновенно привлек внимание всех.

Ева Лонгория поразила поклонников откровенным красным платьем (ФОТО)

Ева Лонгория поразила поклонников откровенным красным платьем

Платье до пола имело глубокий V-образный вырез и бретельки, подчеркивавшие ее подтянутую фигуру. Она дополнила образ эффектным колье, серьгами в тон и классическими часами BVLGARI. Что касается макияжа, Лонгория выбрала гламурный образ со смелыми красными губами и лаконичным визажом. Прическу она выбрала с прямыми волосами с пробором посередине.

Звезда "Отчаянных домохозяек" поделилась несколькими фотографиями с вечера в Instagram, подписав их: "О прошлой ночи с @bvlgari". Поклонники быстро заполнили раздел комментариев, многие назвали ее "потрясающей". Один пользователь написал: "Красный — ее цвет... На Вистерия Лейн и везде, куда она идет". Другой добавил: "Просто обожаю этот образ".

                                                                                                               

Ева Лонгория поразила поклонников откровенным красным платьем (ФОТО) - фото 2
Напомним, портал "Комментарии" писал, что актриса Ева Лонгория ошеломила в минувшие выходные, втиснув свои формы в невероятно обтягивающее блестящее платье, посетив гала-вечеру музея Академии 2025 года. Надев потрясающее платье от дизайнера Elie Saab, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" доказала, что в свои 50 выглядит лучше, чем когда-либо, хотя не все считали, что платье на ней "правильно сидит".



