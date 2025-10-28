Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею (ФОТО)

Голівудська акторка Єва Лонгорія нещодавно привернула увагу на заході BVLGARI, вийшовши у сміливій червоній сукні. У поєднанні з відповідними аксесуарами та гламурним виглядом її сміливе вбрання миттєво привернуло увагу всіх.

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею

Сукня до підлоги мала глибокий V-подібний виріз та бретельки, що підкреслювали її підтягнуту фігуру. Вона доповнила образ ефектним кольє, сережками в тон та класичним годинником BVLGARI. Щодо макіяжу, Лонгорія обрала гламурний образ зі сміливими червоними губами та лаконічним візажем. Зачіску вона обрала з прямим волоссям з проділом посередині.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" поділилася кількома фотографіями з вечора в Instagram, підписавши їх: "Про минулу ніч з @bvlgari". Шанувальники швидко заповнили розділ коментарів, багато хто назвав її "приголомшливою". Один користувач написав: "Червоний — її колір... На Вістерія Лейн і скрізь, куди вона йде". Інший додав: "Просто обожнюю цей образ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що акторка Єва Лонгорія приголомшила минулими вихідними, втиснувши свої форми в неймовірно обтягуючу блискучу сукню, відвідавши гала-вечору музею Академії 2025 року. Одягнувши приголомшливу сукню від дизайнера Elie Saab, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" довела, що у свої 50 виглядає краще, ніж будь-коли, хоча не всі вважали, що сукня на нїй "правильно сидить".