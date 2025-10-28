logo_ukra

BTC/USD

114353

ETH/USD

4112.43

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею (ФОТО)

Єва Лонгорія нещодавно приголомшливо з'явилася на заході BVLGARI, полонивши увагу у червоній сукні

28 жовтня 2025, 12:35 comments1165
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Голівудська акторка Єва Лонгорія нещодавно привернула увагу на заході BVLGARI, вийшовши у сміливій червоній сукні. У поєднанні з відповідними аксесуарами та гламурним виглядом її сміливе вбрання миттєво привернуло увагу всіх.

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею (ФОТО)

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею

Сукня до підлоги мала глибокий V-подібний виріз та бретельки, що підкреслювали її підтягнуту фігуру. Вона доповнила образ ефектним кольє, сережками в тон та класичним годинником BVLGARI. Щодо макіяжу, Лонгорія обрала гламурний образ зі сміливими червоними губами та лаконічним візажем. Зачіску вона обрала з прямим волоссям з проділом посередині.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" поділилася кількома фотографіями з вечора в Instagram, підписавши їх: "Про минулу ніч з @bvlgari". Шанувальники швидко заповнили розділ коментарів, багато хто назвав її "приголомшливою". Один користувач написав: "Червоний — її колір... На Вістерія Лейн і скрізь, куди вона йде". Інший додав: "Просто обожнюю цей образ".

                                                                                                          

Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею (ФОТО) - фото 2
Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею (ФОТО) - фото 2
Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею (ФОТО) - фото 2
Єва Лонгорія вразила шанувальників відвертою червоною сукнею (ФОТО) - фото 2
                                                                                                      

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що акторка Єва Лонгорія приголомшила минулими вихідними, втиснувши свої форми в неймовірно обтягуючу блискучу сукню, відвідавши гала-вечору музею Академії 2025 року. Одягнувши приголомшливу сукню від дизайнера Elie Saab, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" довела, що у свої 50 виглядає краще, ніж будь-коли, хоча не всі вважали, що сукня на нїй "правильно сидить".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини