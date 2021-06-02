Финалистка «Холостяка» Юлия Бельченко снялась в сериале «Крепостная»

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Ольга Чародий
Юлия Бельченко, финалистка романтического реалити "Холостяк
11" снялась в сериале "Крепостная" и поделилась пережитым опытом. Девушка поделилась
фото со съемочной площадки популярной костюмированной драмы.
Юлия Бельченко (фото из открытых источников)
В социальной сети Инстаграм участница любовного шоу
опубликовала серию фото и видео в неожиданном образе. Она позировала в длинном
платье с открытыми плечами в стиле XIX века, высоких перчатках по локоть и со
сложной прической. Укладку ей дополнили цветами и перьями, а образ — ожерельем
из жемчуга.
Фоловеры в комментариях отметили, что новая роль девушке очень идет.
Как сообщались раньше Бизнесмен из Харькова Михаил Заливако прокомментировал победу бывшей жены Андрея Богдана в финале "Холостяк". Среди трех финалисток Михаил выбрал Анну Богдан, турагентку и бывшую жену экс главы Офиса Президента Андрея Богдана. После выхода последнего эпизода в сети много зрителей возмутились ее победой. В своем инстаграме Заливако опубликовал сторис, в которых объяснил свой выбор: "Выбрал фактически не я. Не голова, а моё сердце. И вот, как вы думаете: стоит выбирать ту, которую советуют, или все-таки ту, которую полюбил?".После выхода финала шоу, 29-летняя Богдан выложила первое общее фото с Мишей в своем профиле инстаграма и рассказала, что в любви нет выигравших и проигравших. Напомним, проект "Холостяк 11" дошел до логического конца. Михаил Заливако вручил заветное кольцо Анне Богдан. 28-летняя Анна Богдан родом из Киева. Она работает в сфере туризма и была моделью.
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