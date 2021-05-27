Выбирал не я: Михаил Заливако впервые прокомментировал финал шоу Холостяк

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Ольга Чародий
Бизнесмен из Харькова Михаил Заливако прокомментировал победу
бывшей жены Андрея Богдана в финале "Холостяк".
Михаил Заливако (фото из открытых источников)
Среди трех финалисток, Михаил выбрал Анну Богдан, турагентку
и бывшую жену эксглавы Офиса Президента Андрея Богдана. После выхода последнего
эпизода в сети много зрителей возмутились ее победой.
В своем Инстаграм Заливако опубликовал Сторис, в которых
объяснил свой выбор: "Выбрать фактически не я. Не головой, а мое сердце. И
вот как вы думаете: стоит выбирать ту, которую советуют, все-таки ту, которую
полюбил?".
После выхода финала шоу, 29-летняя Богдан выложила первое общее фото с Мишей в своем профиле инстаграма и рассказала, что в любви нет выигравших и проигравших.
Напомним, проект "Холостяк 11" дошел до логического конца. Михаил Заливако вручил заветную кольцо Анне Богдан. 28-летняя Анна Богдан родом из Киева. Она работает в сфере туризма и была модельюИзвестно, что в 2015 году девушка получила степень магистра, окончив Национальный университет пищевых технологий. В Instagram Анны Богдан можно найти множество фото из разных стран: начиная с Таиланда и заканчивая Кипром. Похоже, что Анна любит путешествия. Девушка хочет отправиться в Мексику на археологические раскопки, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние. Ее идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора.
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