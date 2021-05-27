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Выбирал не я: Михаил Заливако впервые прокомментировал финал шоу Холостяк

Среди трех финалисток, Михаил выбрал Анну Богдан

сегодня, 05:35
Автор:

Ольга Чародий

Бизнесмен из Харькова Михаил Заливако прокомментировал победу бывшей жены Андрея Богдана в финале "Холостяк".

Выбирал не я: Михаил Заливако впервые прокомментировал финал шоу Холостяк

Михаил Заливако (фото из открытых источников)

Среди трех финалисток, Михаил выбрал Анну Богдан, турагентку и бывшую жену эксглавы Офиса Президента Андрея Богдана. После выхода последнего эпизода в сети много зрителей возмутились ее победой.

В своем Инстаграм Заливако опубликовал Сторис, в которых объяснил свой выбор: "Выбрать фактически не я. Не головой, а мое сердце. И вот как вы думаете: стоит выбирать ту, которую советуют, все-таки ту, которую полюбил?".

После выхода финала шоу, 29-летняя Богдан выложила первое общее фото с Мишей в своем профиле инстаграма и рассказала, что в любви нет выигравших и проигравших.

Напомним, проект "Холостяк 11" дошел до логического конца. Михаил Заливако вручил заветную кольцо Анне Богдан. 28-летняя Анна Богдан родом из Киева. Она работает в сфере туризма и была моделью

Известно, что в 2015 году девушка получила степень магистра, окончив Национальный университет пищевых технологий.  В Instagram Анны Богдан можно найти множество фото из разных стран: начиная с Таиланда и заканчивая Кипром. Похоже, что Анна любит путешествия. Девушка хочет отправиться в Мексику на археологические раскопки, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние. Ее идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора. 
Ранее одна из финалисток проекта Юлия Бельченко "Зайка" опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как ее готовили к финальной церемонии.



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Источник: https://www.instagram.com/kanyeeebear/
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