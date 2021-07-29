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Финалистка Холостяка Юля "Зайка" Бельченко вышла замуж за телеведущего 1+1

Бельченко показала фото со свадьбы

сегодня, 02:54
Автор:

Ольга Чародий

Участница шоу Холостяк 2021 Юлия Бельченко вышла замуж за красивого мужчину Украины Богдана Юсипчук. Фаворитка романтического проекту шокировала поклонников такими неожиданными новостями.

Финалистка Холостяка Юля "Зайка" Бельченко вышла замуж за телеведущего 1+1

Холостяк (фото из открытых источников)

Бельченко показала фото со свадьбы. Однако, некоторые фолловеры предполагают, что свадьба была не настоящим, а это были съемки какого-то проекту или промокампании. Действительно Бельченко и Юсипчук поженились, обязательно скоро узнаем.

На днях фаворитку 11 сезона реалити-шоу заметили по выбору свадебного платья в салоне. Девушка, которая получила прозвище "Зайка", и получила отказ от бизнесмена Михаила Заливака, судя по всему, нашла свою любовь.

Юля позирует в волшебном белоснежном платье с красивым лифом, вышитым бисером. Ее образ завершает высокая элегантная прическа и фата. "Зайка" нежно прижимается к своему жениху, одетого в тоталблек лук. "Много вопросов, но мало ответов", "Это слишком идеально, чтобы быть правдой", "Думаю, что это съемки или что-то такое, но интригу держите хорошо", — пишут в комментариях.

Напомним, Юлия Бельченко, финалистка романтического реалити "Холостяк 11" снялась в сериале "Крепостная" и поделилась пережитым опытом. Девушка поделилась фото со съемочной площадки популярной костюмированной драмы. В социальной сети Инстаграм участница любовного шоу опубликовала серию фото и видео в неожиданном образе.

Она позировала в длинном платье с открытыми плечами в стиле XIX века, высоких перчатках по локоть и со сложной прической. Укладку ей дополнили цветами и перьями, а образ — ожерельем из жемчуга. "Очень понравилась героиня Лидия Шефер в исполнении Ксении Мишиной. Она просто бесподобна. Кто же мог подумать, что когда-нибудь СТБ пригласит меня сняться в эпизоде ​​этого сериала и стать частью таких масштабных киносъемок", — рассказала о своих впечатлениях Юлия


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Источник: https://www.instagram.com/julz_seven/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a3bae8c6-29a4-4da6-831f-ae9705498188
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