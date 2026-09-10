Голая на баскетбольном кольце: звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в горячей спортивной рекламе

Популярная голливудская актриса Сидни Суини, снискавшая всемирную славу благодаря роли в хитовом сериале "Эйфория", оказалась в центре внимания через откровенный проект. Знаменитость стала главной героиней свежего промо-ролика для спортивной платформы Novig, разделившись горячими кадрами на своей странице в Instagram.

Сидни Суини в рекламе. Фото: скриншот из видео

Перед объективами камер звезда предстала полностью раздетой. Для некоторых планов актриса игриво прятала обнаженные части тела за разнообразными спортивными принадлежностями. В частности, на одном из кадров Суини позирует в одном только белом белье, а на другом — дерзко вылезла прямо на баскетбольное кольцо.

Визуальный стиль съемки сочетает в себе откровенную сексуальность и спортивную эстетику.

"Для этого кампейна стилисты сделали актрисе легкие, непринужденные локоны, — делятся деталями авторы концепта, — а визажисты подчеркнули ее естественную красоту нежным макияжем в нюдовых тонах". В объектив также попало немало тематического реквизита: от хоккейных шлемов и ворот до футбольных и баскетбольных мячей.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная актриса Сальма Хаек решила в очередной раз бросить вызов общественным стереотипам. Свой 60-летний юбилей, который открыла голливудская звезда 2 сентября, она отметила весьма смело — опубликовала серию обнаженных фотографий, сделанных во время отдыха на морском побережье. Звезда сопровождала эти эффектные кадры лаконичным подписью: "60 и благодарна".