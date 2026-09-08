Сальма Хаєк епатувала мережу відвертими знімками у день свого 60-річчя

Поки більшість жінок із настанням певного віку починають замислюватися про спокійний відпочинок та пенсію, всесвітньо відома акторка Сальма Хаєк вирішила вкотре кинути виклик суспільним стереотипам. Свій 60-річний ювілей, який голлівудська зірка відсвяткувала 2 вересня, вона відзначила вельми сміливо — опублікувала серію оголених світлин, зроблених під час відпочинку на морському побережжі. Зірка супроводила ці ефектні кадри лаконічним підписом: "60 і вдячна".

Сальма Хаєк

Зовнішній вигляд знаменитості традиційно викликав хвилю захоплення серед прихильників, адже Хаєк демонструє неймовірну форму, яка повністю нівелює сухі цифри у її паспорті. Сама зірка не приховує, що веде здоровий спосіб життя, проте категорично відкидає виснажливі тренування чи надмірні фізичні навантаження.

"Так мені стільки років, але чи бачите ви на моєму тілі хоч один м’яз, бо я ні", — свого часу з іронією та скромністю зізналася мексикано-американська акторка, коментуючи особливості своєї природної генетики.

За свою майже сорокарічну кар'єру в кінематографі Сальма Хаєк здобула статус однієї з найяскравіших і найтелановитіших латиноамериканських акторок Голлівуду. Світову славу їй принесли культові стрічки середини 90-х років, такі як бойовик "Відчайдушний" та вампірський трилер "Від заходу до світанку". Головним же тріумфом у її професійному житті стала біографічна драма "Фріда" (2002 рік), де Сальма не лише блискуче зіграла легендарну художницю Фріду Кало, а й виступила продюсеркою фільму. Ця роль принесла їй історичну номінацію на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Згодом зірка закріпила успіх участю в популярних проєктах на кшталт комедії "Однокласники", драми "Дім Гуччі" та супергеройського екшену Marvel "Вічні".

У приватній сфері ювілярка також демонструє цілковиту гармонію та стабільність. Вона вже багато років перебуває у щасливому шлюбі з французьким мільярдером і генеральним директором люксового конгломерату Kering Франсуа-Анрі Піно. Подружжя разом виховує спільну доньку Валентину Палому, яка народилася, коли акторці було 40 років. Окрім того, Сальма підтримує надзвичайно теплі та дружні стосунки з трьома дітьми чоловіка від його попередніх шлюбів, а нещодавно зірка навіть вперше приміряла на себе статус бабусі після народження маленького онука Франсуа в родині її пасинка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома американська акторка та зірка культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася зі своїми підписниками в Instagram яскравими знімками з літньої відпустки. Знаменитість проводить час на узбережжі у колі найближчих людей — чоловіка, сина та близьких друзів.