Гола на баскетбольному кільці: зірка «Ейфорії» Сідні Свіні знялася у гарячій спортивній рекламі

Популярна голлівудська акторка Сідні Свіні, яка здобула всесвітню славу завдяки ролі в хітовому серіалі "Ейфорія", вкотре опинилася в центрі уваги через відвертий проєкт. Знаменитість стала головною героїнею свіжого промо-ролика для спортивної платформи Novig, поділившись гарячими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Сідні Свіні у рекламі. Фото: скриншот з відео

Перед об'єктивами камер зірка постала повністю роздягненою. Для деяких планів акторка грайливо ховала оголені частини тіла за різноманітним спортивним приладдям. Зокрема, на одному з кадрів Свіні позує у самій лише білій білизні, а на іншому — зухвало вилізла прямо на баскетбольне кільце.

Візуальний стиль зйомки поєднав у собі відверту сексуальність та спортивну естетику.

"Для цього кампейну стилісти зробили акторці легкі, невимушені локони, — діляться деталями автори концепту, — а візажисти підкреслили її природну красу ніжним макіяжем у нюдових тонах". В об'єктив також потрапило чимало тематичного реквізиту: від хокейних шоломів і воріт до футбольних та баскетбольних м'ячів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома акторка Сальма Хаєк вирішила вкотре кинути виклик суспільним стереотипам. Свій 60-річний ювілей, який голлівудська зірка відсвяткувала 2 вересня, вона відзначила вельми сміливо — опублікувала серію оголених світлин, зроблених під час відпочинку на морському побережжі. Зірка супроводила ці ефектні кадри лаконічним підписом: "60 і вдячна".