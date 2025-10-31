Голливудский актер сделал потрясающее заявление в прямом эфире

Голливудский актер Джесси Айзенберг всегда был большим донором крови, но теперь он выводит свою благотворительность на новый уровень, пожертвовав одну из своих почек незнакомцу.

Известный актер станет донором почки для незнакомого человека

Звезда фильма "Иллюзия обмана" поделился в прямом эфире шоу TODAY 30 октября, что он принимает это бескорыстное решение.

"Я действительно пожертвую свою почку через шесть недель", – сказал он. "В самом деле".

42-летнего номинанта на премию "Оскар" спросили, что побудило его к такому решению.

"Я не знаю почему. Меня заразил вирус донорства крови. Я собираюсь сдать кровь из альтруизма в середине декабря. Я так рад этому".

Альтруистическое пожертвование – это когда человек жертвует почку человеку с запущенной болезнью почек, которую он не знает, сообщает RWJ Barnabas Health. Эти лица известны как косвенные доноры почек, поскольку это не почка для конкретного члена семьи, друга или кого-то, кого они знают лично и кому нужна почка.

"Это, по сути, без риска и очень нужно", – сказал Айзенберг TODAY в отдельном интервью. "Я думаю, люди поймут, что это очевидный выбор, если у вас есть время и желание".

Звезда сериала "Социальная сеть" также объяснил, как работает этот процесс.

"Скажем, человеку X нужна почка в Канзас-Сити, (и) его ребенок или тот, кто собирался ему сделать донацию, по каким-то причинам не подходит, но каким-то образом я подхожу", – сказал он. "Этот человек все еще может получить мою почку, и, надеюсь, этот ребенок этого человека все еще пожертвует свою почку, не правда ли? Но эти органы попадают в банк, где этот человек может найти соответствующего реципиента, но это работает только при условии, что есть фактически альтруистический донор".

Он рассказал TODAY, что впервые возникла эта идея около 10 лет назад, и обратился в неназванную организацию, но так и не получил ответа. Недавно он был у подруги-врача и выразил желание сделать пожертвование, и она посоветовала ему NYU Langone Health в Нью-Йорке как вариант.

"На следующий день я был в больнице и прошел ряд анализов, и теперь меня назначили на середину декабря", — сказал он.

По данным Администрации здравоохранения и услуг, сейчас в США наблюдается нехватка доноров органов, и по состоянию на сентябрь 2025 около 90 000 человек находятся в списке на трансплантацию почки.

Айзенберг также разъяснил какие-либо опасения, которые могут возникнуть у людей, когда они становятся альтруистическим донором почки, а затем возникнет ситуация, когда кому-то в их семье нужна почка.

"Сейчас это работает так, что вы можете добавить список тех, кого вы хотите первым разместить в начале списка", — сказал он, имея в виду программу семейных ваучеров Национального реестра почек.

Айзенберг сказал, что он добавил членов своей семьи в свой список, чтобы у них был приоритет для донорства почки от живого пациента, если им это понадобится.

"Так что это безопасно и для моей семьи", – объяснил он.

