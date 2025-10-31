Голлівудський актор зробив приголомшливу заяву в прямому ефірі

Голлівудський актор Джессі Айзенберг завжди був великим донором крові, але тепер він виводить свою благодійність на новий рівень, пожертвувавши одну зі своїх нирок незнайомцю.

Відомий актор стане донором нирки для незнайомої людини

Зірка фільму "Ілюзія обману" поділився в прямому ефірі шоу TODAY 30 жовтня, що він приймає це безкорисливе рішення.

"Я насправді пожертвую свою нирку через шість тижнів", – сказав він. "Справді".

42-річного номінанта на премію "Оскар" запитали, що спонукало його до такого рішення.

"Я не знаю чому. Мене заразив вірус донорства крові. Я збираюся здати кров з альтруїзму в середині грудня. Я такий радий цьому".

Альтруїстичне пожертвування – це коли людина жертвує нирку людині з запущеною хворобою нирок, яку вона не знає, повідомляє RWJ Barnabas Health. Ці особи відомі як непрямі донори нирок, оскільки це не нирка для конкретного члена сім'ї, друга чи когось, кого вони знають особисто та кому потрібна нирка.

"Це по суті безризиково і дуже потрібно", – сказав Айзенберг TODAY в окремому інтерв’ю. "Я думаю, люди зрозуміють, що це очевидний вибір, якщо у вас є час і бажання".

Зірка серіалу "Соціальна мережа" також пояснив, як працює цей процес.

"Скажімо, людині X потрібна нирка в Канзас-Сіті, (і) її дитина або той, хто збирався їй зробити донацію, з якихось причин не підходить, але якимось чином я підходжу", – сказав він. "Ця людина все ще може отримати мою нирку, і, сподіваюся, ця дитина цієї людини все ще пожертвує свою нирку, чи не так? Але ці органи потрапляють до банку, де ця людина може знайти відповідного реципієнта, але це працює лише за умови, що є фактично альтруїстичний донор".

Він розповів TODAY, що вперше виникла ця ідея близько 10 років тому, і звернувся до неназваної організації, але так і не отримав відповіді. Нещодавно він був у подруги-лікарки та висловив бажання зробити пожертву, і вона порадила йому NYU Langone Health у Нью-Йорку як варіант.

"Наступного дня я був у лікарні та пройшов низку аналізів, і тепер мене призначили на середину грудня", – сказав він.

За даними Адміністрації охорони здоров'я та послуг , наразі в США спостерігається нестача донорів органів, і станом на вересень 2025 року близько 90 000 людей перебувають у списку на трансплантацію нирки.

Айзенберг також роз'яснив будь-які побоювання, які можуть виникнути у людей, коли вони стають альтруїстичним донором нирки, а потім виникне ситуація, коли комусь у їхній родині потрібна нирка.

"Зараз це працює так, що ви можете додати список тих, кого ви хочете першим розмістити на початку списку", – сказав він, маючи на увазі програму сімейних ваучерів Національного реєстру нирок .

Айзенберг сказав, що він додав членів своєї родини до свого списку, щоб вони мали пріоритет для донорства нирки від живого пацієнта, якщо їм це знадобиться.

"Тож це безпечно і для моєї родини", – пояснив він.

