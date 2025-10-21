Горячий Том Харди и его лучшие роли по рейтингу R

Том Харди стал одним из самых выдающихся и известных актеров Голливуда сегодня, особенно когда речь идет о фильмах с рейтингом R . Харди продемонстрировал свои поразительные актерские таланты в нескольких фильмах 2000-х годов, прежде чем пробиться в фильмах Кристофера Нолана "Начало" и "Темный рыцарь возвращается".

Шесть лучших ролей Тома Харди с рейтингом R, сделавшие известным горячего актера

Даже дебют Тома Харди на большом экране состоялся в фильме с рейтингом R, "Падение Черного ястреба". Хотя это также один из его лучших фильмов, падение Черного ястреба не входит в число его лучших проектов с рейтингом R, поскольку он сыграл в нем такую ​​небольшую роль.

С тех пор Харди показал роли, достойные премии Оскар, возглавил целую франшизу супергероев и даже сыграл близнецов в одном из фильмов. Некоторые из этих ролей были в фильмах с рейтингом R, что означает, что не все смогли их просмотреть. Если дать им шанс, то можно поближе понять, насколько хорош Том Харди.

Легенда (2015)

Единственное, что может быть лучше Тома Харди в главной роли, это два Тома Харди в главных ролях. Именно это и стало движущей силой интереса к фильму "Легенда", в котором Харди играет реальных братьев-близнецов Реджи и Рона Крея, печально известных гангстеров 60-х годов.

"Легенда" основана на романе Джона Пирсона "Профессия насилия: Взлет и падение близнецов Крей" и описывает их жизнь от начала преступности до окончательных обвинительных приговоров и вынесения приговоров за совершенное.

Том Харди действительно фантастичен в роли обоих братьев, легко демонстрируя различия в их манерах и характерах. Хотя фильм "Легенда" получил в конце концов относительно неоднозначные отзывы (на Rotten Tomatoes он имеет 60%), именно актерская игра Харди была признана изюминкой.

Харди был номинирован на несколько наград, среди которых получил премию Британской независимой кинопремии за лучшую мужскую роль. Несмотря на очевидные недостатки, мешающие ему стать отличным фильмом, "Легенда" обязательна к просмотру для каждого поклонника Тома Харди, ведь он просто невероятно хорош в нем.

Байкеры (2024)

Новейший фильм Тома Харди с рейтингом R – это "Хаос", увлекательный боевик, в этом году сразу попавший на Netflix и ставший огромным хитом. Хотя это один из лучших фильмов Харди с рейтингом R, его фильм предыдущего года, "Байкеры", немного лучше.

"Байкеры" для Тома Харди отличаются тем, что это уголовный триллер, основанный на принципах, в котором он играет роль лидера Мотоклуба Вандалов, основанного на Мотоклубе Преступников. В роли Джонни Дэвиса Харди очень харизматичен.

Однако в этом случае Харди не является главной героиней фильма, поскольку "Байкеры" больше сосредоточены на отношениях между Кэти и Бенни (Джоди Комер и Остин Батлер), парой, чей бурный роман приводит к браку, поскольку мы видим их взлеты и падения, связанные с клубной жизнью.

Сосредоточение внимания на этих двоих в фильме "Байкеры" позволяет Харди стать увлекательным игроком второго плана, и это то, с чем он хорошо справлялся на протяжении всей своей карьеры, от "Начала" до "Дюнкерка". Конкуренция велика, но это одна из лучших работ Харди второго плана.

Выживший (2015)

Если говорить о фильмах, где Том Харди прекрасно исполняет второстепенные роли, то есть еще один фильм "Выживший". Этот фильм 2015 стал очень популярен после выхода в кинотеатры благодаря всей шумной игре Леонардо Ди Каприо, которая наконец принесла ему долгожданный "Оскар".

"Выживший" рассказывает о переселенце по имени Гью Гласс (Ди Каприо) и его стремлении мести после того, как близкие покинули его умирать после нападения медведя. Это увлекательная история выживания, обусловленная игрой актеров.

Хотя Ди Каприо получил премию Оскар за этот фильм, Том Харди был номинирован на лучшего актера второго плана среди 12 номинаций фильма. Это его единственная номинация на Оскар. Он сыграл Джона С. Фицджеральда, мужчину, который хочет удушить Гласса и выступает в роли главного антагониста.

Фильм максимально использует свой рейтинг R, ничего не скрывая, когда речь идет о демонстрации жестокости этого места 1800-х годов и самого нападения медведя. Это суровый фильм, в котором Том Харди идеально играет, сталкиваясь с Ди Каприо в каждой сцене.

Воин (2011)

Хотя фильм "Выживший" стал первой и единственной номинацией Тома Харди на премию "Оскар", он мог бы получить ее за роль в фильме "Воин". Его коллега по съемочной площадке Ник Нолти так и сделал, и Харди делится с ним несколькими замечательными сценами, играя дуэт отца и сына. Гарди также добавил 14 килограммов мышц для этой роли.

Сюжет фильма "Воин" сосредоточен на двух братьях, Томми (Харди) и Брендани (Джоэл Эджертон), отчужденных, но вновь воссоединяющихся, когда оба принимают участие в турнире по ММА. Фильм мастерски сочетает увлекательные сцены боя с эмоциональной семейной драмой.

Зная, что смешанные боевые искусства – это жестокий вид спорта, "Воин" – это еще один фильм, хорошо использующий этот рейтинг R. В сценах боев видны варварские удары, а также настоящие звезды боевых видов спорта, такие как Курт Энгл и Нейт Марквардт, придающий реализму.

Томми – один из самых сложных персонажей Тома Харди. Он не слишком причудлив, как некоторые другие персонажи, а бывший морской пехотинец США, который борется как с семейными отношениями, так и с собственными личными демонами.

Бронсон (2008)

За несколько лет до прорыва с фильмом "Начало" Том Харди, возможно, сыграл лучшую роль в своей карьере. Это произошло в фильме с рейтингом R "Бронсон" – биографической драме о настоящем Чарльзе Бронсоне, известном как самый известный узник Британии.

Первоначальный срок заключения Бронсона не был слишком долгим, но регулярно вступал в жестокие ссоры на каждом шагу и продолжал увеличивать срок своего заключения. Фактически он до сих пор находится в тюрьме, хотя впервые попал туда еще в 1974 году.

Режиссером и соавтором сценария выступил Николас Виндинг Рефн. Рассказ о "Бронсоне" осуществлен в интригующем формате, с использованием театрального театра водевиля и звуков живой аудитории. Звучит безумно, но работает блестяще, и главной причиной этого является Харди.

Исполнение Тома Харди в роли главного героя искусное. Никогда не знаешь, что он сделает дальше и успокаивает в каждой сцене. Работа Харди была встречена широким признанием, и это сделало его актером, за которым следует наблюдать в будущем.

Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

Том Харди, возможно, имеет лучшую игру в кино, и больше номинаций на премии за другие роли, но превзойти "Безумный Макс: Дорога ярости" практически невозможно. Выпущенный спустя 30 лет после последнего фильма "Безумный Макс", никто не ожидал, что он будет настолько хорошим.

"Безумный Макс: Дорога ярости" имел огромный успех у критиков, получив рейтинг 97% на Rotten Tomatoes и 10 номинаций на премию "Оскар", шесть из которых он выиграл, в основном за технические достижения.

Экшн-сцены в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" были сняты без использования компьютерной графики, поражающей, когда смотришь на то, чего они смогли достичь. Это самая лучшая работа в выдающейся карьере легендарного режиссера Джорджа Миллера.

Том Харди играет Макса Рокатански, принимая на себя роль, которую прославил Мел Гибсон. В этой роли очень мало речи, но Гарди умеет выражаться, а его взаимодействие с другими актерами, особенно с Шарлиз Терон, просто фантастично. "Безумный Макс: Дорога ярости" – лучший фильм Тома Харди, независимо от того, имеет ли он рейтинг R или нет.

