Гарячий Том Гарді та його найкращі ролі за рейтингом R

Том Гарді став одним із найвидатніших та найвідоміших акторів Голлівуду сьогодні, особливо коли йдеться про фільми з рейтингом R. Гарді продемонстрував свої вражаючі акторські таланти в кількох фільмах 2000-х років, перш ніж пробитися у фільмах Крістофера Нолана "Початок" та "Темний лицар повертається".

Шість найкращих ролей Тома Гарді з рейтингом R, які зробили відомим гарячого актора

Навіть дебют Тома Гарді на великому екрані відбувся у фільмі з рейтингом R, "Падіння Чорного яструба". Хоча це також один з його найкращих фільмів, "Падіння Чорного яструба" не входить до числа його найкращих проектів з рейтингом R, оскільки він зіграв у ньому таку невелику роль.

Відтоді Гарді показав ролі, гідні премії "Оскар", очолив цілу франшизу супергероїв і навіть зіграв близнюків в одному з фільмів. Деякі з цих ролей були у фільмах з рейтингом R, що означає, що не всі змогли їх переглянути. Якщо дати їм шанс, то можна ближче зрозуміти, наскільки хороший Том Гарді.

Легенда (2015)

Єдине, що може бути краще за Тома Гарді в головній ролі, це два Томи Гарді в головних ролях. Саме це й стало рушійною силою інтересу до фільму "Легенда", у якому Гарді грає реальних братів-близнюків Реджі та Рона Креїв, сумнозвісних гангстерів 60-х років.

"Легенда" заснована на романі Джона Пірсона "Професія насильства: Зліт і падіння близнюків Крей" та описує їхнє життя від початку злочинності до остаточних обвинувальних вироків та винесення вироків за скоєне.

Том Гарді справді фантастичний у ролі обох братів, легко демонструючи відмінності в їхніх манерах та характерах. Хоча фільм "Легенда" зрештою отримав відносно неоднозначні відгуки (на Rotten Tomatoes він має 60%), саме акторська гра Гарді була визнана родзинкою.

Гарді був номінований на кілька нагород, серед яких він отримав премію Британської незалежної кінопремії за найкращу чоловічу роль. Незважаючи на очевидні недоліки, які заважають йому стати чудовим фільмом, "Легенда" обов’язкова до перегляду для кожного шанувальника Тома Гарді, адже він просто неймовірно гарний у ньому.

Байкери (2024)

Найновіший фільм Тома Гарді з рейтингом R – це "Хаос", захопливий бойовик, який цього року одразу потрапив на Netflix і став величезним хітом. Хоча це один із найкращих фільмів Гарді з рейтингом R, його фільм попереднього року, "Байкери", трохи кращий.

"Байкери" для Тома Гарді відрізняються тим, що це кримінальний трилер, заснований на принципах, у якому він грає роль лідера Мотоклубу Вандалів, заснованого на Мотоклубі Злочинців. У ролі Джонні Девіса Гарді надзвичайно харизматичний.

Однак у цьому випадку Гарді не є головною героїнею фільму, оскільки "Байкери" більше зосереджені на стосунках між Кеті та Бенні (Джоді Комер та Остін Батлер), парою, чий бурхливий роман призводить до шлюбу, оскільки ми бачимо їхні злети та падіння, пов'язані з клубним життям.

Зосередження уваги на цих двох у фільмі "Байкери" дозволяє Гарді стати захопливим гравцем другого плану, і це те, з чим він добре справлявся протягом усієї своєї кар'єри, від "Початку" до "Дюнкерка". Конкуренція велика, але це одна з найкращих робіт Гарді другого плану.

Вижив (2015)

Якщо говорити про фільми, де Том Гарді чудово виконує другорядні ролі, то є ще один фільм "Вижив". Цей фільм 2015 року став дуже популярним після виходу в кінотеатри завдяки всій галасливій грі Леонардо Ді Капріо, яка нарешті принесла йому довгоочікуваний "Оскар".

"Вижив" розповідає про переселенця на ім'я Г'ю Гласс (Ді Капріо) та його прагнення помсти після того, як близькі покинули його помирати після нападу ведмедя. Це захоплива історія виживання, зумовлена ​​грою акторів.

Хоча Ді Капріо отримав премію "Оскар" за цей фільм, Том Гарді був номінований на найкращого актора другого плану серед 12 номінацій фільму. Це його єдина номінація на "Оскар". Він зіграв Джона С. Фіцджеральда, чоловіка, який хоче задушити Гласса та виступає в ролі головного антагоніста.

Фільм максимально використовує свій рейтинг R, нічого не приховуючи, коли йдеться про демонстрацію жорстокості цього місця 1800-х років та самого нападу ведмедя. Це суворий фільм, у якому Том Гарді ідеально грає, стикаючись з Ді Капріо в кожній сцені.

Воїн (2011)

Хоча фільм "Вижив" став першою і єдиною номінацією Тома Гарді на премію "Оскар", він міг би отримати її за роль у фільмі "Воїн". Його колега по знімальному майданчику Нік Нолті так і зробив, і Гарді ділиться з ним кількома чудовими сценами, граючи дует батька та сина. Гарді також додав 14 кілограмів м'язів для цієї ролі.

Сюжет фільму "Воїн" зосереджений на двох братах, Томмі (Гарді) та Брендані (Джоел Еджертон), які відчужені, але знову возз'єднуються, коли обидва беруть участь у турнірі з ММА. Фільм майстерно поєднує захопливі сцени бою з емоційною сімейною драмою.

Знаючи, що змішані бойові мистецтва – це жорстокий вид спорту, "Воїн" – це ще один фільм, який добре використовує цей рейтинг R. У сценах боїв видно варварські удари, а також справжні зірки бойових видів спорту, такі як Курт Енгл та Нейт Марквардт, що додає реалізму.

Томмі — один із найскладніших персонажів Тома Гарді. Він не надто химерний, як деякі інші персонажі, а натомість колишній морський піхотинець США, який бореться як із сімейними стосунками, так і з власними особистими демонами.

Бронсон (2008)

За кілька років до прориву з фільмом "Початок" Том Гарді, можливо, зіграв найкращу роль у своїй кар'єрі . Це сталося у фільмі з рейтингом R "Бронсон" – біографічній драмі про справжнього Чарльза Бронсона, відомого як найвідоміший в'язень Британії.

Початковий термін ув'язнення Бронсона не був надто довгим, але він регулярно вступав у жорстокі сварки на кожному кроці та продовжував збільшувати термін свого ув'язнення. Фактично, він досі перебуває у в'язниці, хоча вперше потрапив туди ще у 1974 році.

Режисером та співавтором сценарію виступив Ніколас Віндінг Рефн. Розповідь про "Бронсона" здійснена в інтригуючому форматі, з використанням театрального театру водевілю та часом звуків живої аудиторії. Звучить божевільно, але працює блискуче, і головною причиною цього є Гарді.

Виконання Тома Гарді ролі головного героя майстерне. Ніколи не знаєш, що він зробить далі, і він заспокоює в кожній сцені. Робота Гарді була зустрінута широким визнанням, і це зробило його актором, за яким варто спостерігати в майбутньому.

Божевільний Макс: Дорога люті (2015)

Том Гарді, можливо, має кращу гру в кіно, і більше номінацій на премії за інші ролі, але перевершити "Шалений Макс: Дорога люті" практично неможливо. Випущений через 30 років після останнього фільму "Шалений Макс", ніхто не очікував, що він буде настільки хорошим.

"Шалений Макс: Дорога люті" мав величезний успіх у критиків, отримавши рейтинг 97% на Rotten Tomatoes та аж 10 номінацій на премію "Оскар", шість з яких він виграв, здебільшого за технічні досягнення.

Екшн-сцени у фільмі "Шалений Макс: Дорога люті" були зняті без використання комп’ютерної графіки, що вражає, коли дивишся на те, чого вони змогли досягти. Це найкраща робота у видатній кар’єрі легендарного режисера Джорджа Міллера.

Том Гарді грає Макса Рокатанскі, переймаючи на себе роль, яку прославив Мел Гібсон. У цій ролі дуже мало мовлення, але Гарді вміє висловлюватися, а його взаємодія з іншими акторами, особливо з Шарліз Терон, просто фантастична. "Шалений Макс: Дорога люті" – найкращий фільм Тома Гарді, незалежно від того, має він рейтинг R чи ні.

