Харчишин во весь мир громко послал своих знакомых и родственников в России: детали

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился личными переживаниями относительно своих родственников и друзей, живущих в России. Музыкант откровенно рассказал, поддерживает ли с ними связь и что стало для него причиной глубокого разочарования.

Фото: 24 Канал

В разговоре в рамках проекта "55 за 5" Харчишин признался, что после начала полномасштабного вторжения он полностью прекратил общение с россиянами, с которыми ранее поддерживал дружеские отношения. По его словам, безразличие и молчание этих людей стали для него настоящим ударом.

Певец подчеркнул, что обычно способен прощать даже сложные вещи, однако в этом случае нет. Его знакомые из России не выразили никакой поддержки, не написали ему, когда во время оккупации Киевской области было разрушено его жилье. Это, по словам Валерия, стало пределом, который он не сможет переступить.

"Я быстро отходящий человек и пытающийся не держать зла, но есть вещи, которые нельзя простить. Как простить тех, кто промолчал, когда погибали украинцы? Как простить родным, которые не брали трубку и не отвечали на сообщения? Как простить уничтожение моего дома? Я этого никогда не прощу", — признался артист.

Несмотря на боль, Харчишин отметил, что сумел принять ситуацию и научиться жить с ней. Однако он не скрывает, что встреча с этими людьми вызвала бы у него сильнейшие эмоции.

"Я это уже пережил и отпустил. Но если когда-нибудь увижу их — не промолчу", — сказал артист.

