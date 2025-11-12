Педан шокував заявою про навчання в вузі: соцмережі вибухнули критикою

Український ведучий Олександр Педан розповів про своє навчання в одному з провідних університетів Львова та поділився власними враженнями. Ще у 2024 році шоумен оголосив про плани здобути другу вищу освіту. Маючи економічну освіту, Педан у свої 43 роки вирішив спробувати новий напрямок — публічне управління. Нещодавно він поділився, що регулярно відвідує заняття і отримує від цього велике задоволення.

Фото: з відкритих джерел

"Знову у Львові. Приїхав в УКУ на навчання в магістратурі. Це, до речі, найкраще, що траплялося зі мною за останні два роки. А як ви ставитесь до навчання після 40-ка? Дідько з ним, після 30-ти? — написав Педан у Threads.

У коментарях українці відреагували по-різному. Дехто критикував ведучого через мобілізацію, інші підтримували його прагнення вчитися та ділилися власними планами щодо освіти. Одні зазначали: "Що не зробиш, аби подалі від війська", тоді як інші схвально відгукувалися: "Якщо людина у свої 40+ щиро хоче здобути нові навички — кайф!".

Були й ті, хто ставився скептично: "Якщо ж "вишка" чи фах потрібні лише для зайняття вищої посади — ганьба". Інші користувачі відзначали, що навчання у дорослому віці складне, але можливе: "Дуже складно, але можливо. Аби час був". Один із коментаторів поділився амбітним планом: "Мені 60, думаю освоїти ще одну спеціальність".

Раніше Педан пояснював, що його навчання не пов’язане з відстрочкою від служби, а здійснюється за власним бажанням.



"Я роблю це справді за покликом серця й бажання змінювати певні процеси всередині держави", — стверджує шоумен.

