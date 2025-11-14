Харчишин на весь світ гучно послав своїх знайомих і родичів у Росії: деталі

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився особистими переживаннями щодо своїх родичів і друзів, які живуть у Росії. Музикант відверто розповів, чи підтримує з ними зв’язок і що стало для нього причиною глибокого розчарування.

Фото: 24 Канал

У розмові в межах проєкту "55 за 5" Харчишин зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення він повністю припинив спілкування з тими росіянами, з якими раніше підтримував дружні стосунки. За його словами, байдужість і мовчання цих людей стали для нього справжнім ударом.

Співак наголосив, що зазвичай здатен прощати навіть складні речі, однак у цьому випадку — ні. Його знайомі з Росії не висловили жодної підтримки, не написали йому, коли під час окупації Київщини було зруйноване його житло. Це, за словами Валерія, стало межею, яку він не зможе переступити.

"Я людина, яка швидко відходить і намагається не тримати зла, але є речі, які не можна пробачити. Як пробачити тим, хто промовчав, коли гинули українці? Як пробачити рідним, які не брали слухавку і не відповідали на повідомлення? Як пробачити знищення мого дому? Я цього ніколи не пробачу", — зізнався артист.

Попри біль, Харчишин зазначив, що зумів прийняти ситуацію і навчитися з нею жити. Проте він не приховує, що зустріч із цими людьми викликала б у нього сильні емоції.

"Я це вже пережив і відпустив. Але якщо колись побачу їх — не промовчу", — сказав артист.

