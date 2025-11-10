В 4 выпуске 14 сезона "Холостяк" Тарас Цымбалюк простился с двумя участницами – Юлией Артюх и Надеждой Авраменко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "24 канала".

"Холостяк" 14 сезон 4 выпуск: с кем простился Тарас Цымбалюк

Юлия Артюх ушла из проекта после "свидания на вылет", а Надежда Авраменко не получила розу во время церемонии роз.

С первой участницей Юлией Артюх "Холостяк" простился еще во время выпуска. После "свидания на вылет" Тарас решил, что девушка еще не готова к серьезным отношениям.

"Хочу поблагодарить за то, что ты открылась. Но я чувствую, что ты не готова к отношениям. У тебя часто фокус внимания на другом, и это нормально. Пожалуй, сейчас у тебя такой период, что стоит сконцентрироваться на другом", – обратился к Юлии "Холостяк".

Во время церемонии роз Тарас Цымбалюк отправил домой Надежду Авраменко. "Холостяк" во время общения с ней не ощутил романтики.

"Я чувствую между нами только дружеский вайб, поэтому я не могу дать тебе эту розу", – объяснил свое решение актер.

Как прошел 4 выпуск шоу "Холостяк"?

Эта неделя была посвящена книге Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

На первое свидание отправилась Надин. Она провела время с Тарасом в Киевском планетарии, где у пары был пикник под звездным небом. Тарас и Надин общались на откровенные темы и сблизились.

Второе свидание – это эко-челлендж для Валерии, Нади и Дианы. Все они вместе с "Холостяком" занялись уборкой Труханового острова.

Третье свидание стало самым эмоциональным, ведь одна из девушек должна была уйти. "Холостяку" удалось найти связь с Ириной, но общение с Юлией не пошло по плану.

На церемонии роз последней Тарас позвал Диану, которая только приехала в дом, после того как отлучалась для работы. Для нее на столике не осталось роз, чем "холостяк" испугал девушку, однако сразу ушел и принес для нее желанный цветок.

Из анонса следующего выпуска известно, что Цымбалюк с девушками поедут в Карпаты и будут жить в палатках.

Напомним, портал "Комментарии" писал , с кем простился "холостяк" в 3 выпуске.