Головна Новини Зірки шоу бізнес "Холостяк" 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк
"Холостяк" 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк

З ким попрощався Тарас Цимбалюк у 4 випуску 14 сезону «Холостяка»

10 листопада 2025, 16:55
У 4 випуску 14 сезону "Холостяк" Тарас Цимбалюк попрощався з двома учасницями – Юлією Артюх та Надією Авраменко. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію "24 каналу".

"Холостяк" 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк

"Холостяк" 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк

Юлія Артюх пішла з проєкту після "побачення на виліт", а Надія Авраменко не отримала троянду під час церемонії троянд.

З першою учасницею, Юлією Артюх, "Холостяк" попрощався ще під час випуску. Після "побачення на виліт" Тарас вирішив, що дівчина ще не готова до серйозних відносин.

”Холостяк” 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк - фото 2

"Хочу подякувати за те, що ти відкрилась. Але я відчуваю, що ти не готова до стосунків. У тебе часто фокус уваги на іншому, і це нормально. Мабуть, зараз у тебе такий період, що варто сконцентруватися на іншому", – звернувся "Холостяк" до Юлії.

”Холостяк” 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк - фото 2

Під час церемонії троянд Тарас Цимбалюк відправив додому Надію Авраменко. "Холостяк" під час спілкування з нею не відчув романтики.

"Я відчуваю між нами тільки дружній вайб, тому я не можу дати тобі цю троянду", – пояснив своє рішення актор.

”Холостяк” 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк - фото 2

Як пройшов 4 випуск шоу "Холостяк"?

Цей тиждень був присвячений книжці Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц".

На перше побачення вирушила Надін. Вона провела час з Тарасом у Київському планетарії, де пара мала пікнік під зоряним небом. Тарас і Надін спілкувалися на відверті теми й зблизилися.

Друге побачення – це екочелендж для Валерії, Наді та Діани. Усі вони разом з "Холостяком" зайнялись прибиранням Труханового острова.

”Холостяк” 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк - фото 2

Третє побачення стало найемоційнішим, адже одна з дівчат мала піти. "Холостяку" вдалося знайти зв'язок з Іриною, але спілкування з Юлією не пішло за планом.

На церемонії троянд останньою Тарас покликав Діану, яка тільки-но приїхала до будинку, після того, як відлучалася для роботи. Для неї на столику не лишилося троянд, чим "холостяк" налякав дівчину, проте одразу пішов та приніс для неї бажану квітку.

 З анонсу наступного випуску відомо, що Цимбалюк з дівчатами поїдуть до Карпат та житимуть у наметах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, з ким попрощався "холостяк" у 3 випуску.



