У 4 випуску 14 сезону "Холостяк" Тарас Цимбалюк попрощався з двома учасницями – Юлією Артюх та Надією Авраменко. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію "24 каналу".

"Холостяк" 14 сезон 4 випуск: з ким попрощався Тарас Цимбалюк

Юлія Артюх пішла з проєкту після "побачення на виліт", а Надія Авраменко не отримала троянду під час церемонії троянд.

З першою учасницею, Юлією Артюх, "Холостяк" попрощався ще під час випуску. Після "побачення на виліт" Тарас вирішив, що дівчина ще не готова до серйозних відносин.

"Хочу подякувати за те, що ти відкрилась. Але я відчуваю, що ти не готова до стосунків. У тебе часто фокус уваги на іншому, і це нормально. Мабуть, зараз у тебе такий період, що варто сконцентруватися на іншому", – звернувся "Холостяк" до Юлії.

Під час церемонії троянд Тарас Цимбалюк відправив додому Надію Авраменко. "Холостяк" під час спілкування з нею не відчув романтики.

"Я відчуваю між нами тільки дружній вайб, тому я не можу дати тобі цю троянду", – пояснив своє рішення актор.

Як пройшов 4 випуск шоу "Холостяк"?

Цей тиждень був присвячений книжці Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц".

На перше побачення вирушила Надін. Вона провела час з Тарасом у Київському планетарії, де пара мала пікнік під зоряним небом. Тарас і Надін спілкувалися на відверті теми й зблизилися.

Друге побачення – це екочелендж для Валерії, Наді та Діани. Усі вони разом з "Холостяком" зайнялись прибиранням Труханового острова.

Третє побачення стало найемоційнішим, адже одна з дівчат мала піти. "Холостяку" вдалося знайти зв'язок з Іриною, але спілкування з Юлією не пішло за планом.

На церемонії троянд останньою Тарас покликав Діану, яка тільки-но приїхала до будинку, після того, як відлучалася для роботи. Для неї на столику не лишилося троянд, чим "холостяк" налякав дівчину, проте одразу пішов та приніс для неї бажану квітку.

З анонсу наступного випуску відомо, що Цимбалюк з дівчатами поїдуть до Карпат та житимуть у наметах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, з ким попрощався "холостяк" у 3 випуску.