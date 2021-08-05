Хью Джекмен напугал поклонников сообщением о здоровье

Звезда Голливуда Хью Джекмен был вынужден в очередной раз сделать биопсию. Врачам потребовались образцы тканей кожи носа знаменитого актера. 52-летний австралиец уже давно борется с онкологическим заболеванием. В 2013 году Хью прооперировали. С тех пор он регулярно проходит обследование. Первые два года после операции актер делал это каждые три месяца.

Хью Джекмен (фото из открытых источников)

В конце июля у Джекмена на носу появилось новообразование. Актер немедленно отправился к своим врачам — онкологу и дерматологу. Те назначили биопсию. Хью сам сообщил об этом на своей страничке в Twitter. "Моим замечательным врачам кое-что не понравилось. Сделали биопсию. Теперь говорят, что все должно быть хорошо. Если увидите мои фотографии с этой штукой на носу, не падайте в обморок. Спасибо за заботу, я обязательно сообщу любые новости", — написал исполнитель роли Росомахи в серии фильмов "Люди Икс".





"Помните, за здоровьем нужно следить. Регулярно проходите обследования и не ведите себя как капризные дети, не поступайте так, как делал я когда-то — защищайте свою кожу от солнца", — добавил Джекмен.

Напомним, хвезда сериала "Папиньки" Андрей Фединчик устроил в Подольском районе Киева скандал, переросший в драку. Об этом пишет Униан, ссылаясь на Telegram-канал "Київ оперативний". Источник сообщает, что все началось с того, что актер ехал по дороге на электросамокате. Однако делал он это не совсем аккуратно. Это привело к тому, что водитель одной из машин на дороге ему посигналил. Фединчику это не понравилось и он, подбежав к этой машине, попытался вытащить через окно водителя. В ответ на это мужчина брызнул актеру в лицо из баллончика. По словам очевидцев, Андрей Фединчик вел себя максимально странно и высказывал возмущения из-за того, что ему посмели посигналить. Чтобы успокоить телезвезду, его прижали к асфальту, но он вырвался и стал биться головой.

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