ИИ-актриса впервые получила главную роль в большом фильме: как она выглядит (ФОТО)

Искусственный интеллект делает еще один шаг в мир большого кино. Виртуальная актриса Тилли Норвуд, созданная британской компанией Particle 6, станет главной героиней полнометражного фильма Misaligned ("Разрегулированная"). Это первый случай, когда цифровой персонаж сыграет центральную роль в художественной картине такого масштаба.

ИИ-актриса Тилли Норвуд. Фото: Particle 6

Проект Misaligned с ИИ-актрисой Тилли Норвуд позиционируют как "гибридное производство", ведь над ним работают не только алгоритмы искусственного интеллекта, но и профессиональные сценаристы, режиссеры, монтажеры и другие специалисты киноиндустрии. Авторы отмечают, что ИИ не заменяет людей, а становится инструментом для создания новых творческих решений.

ИИ-актриса Тилли Норвуд. Фото: Particle 6

Сюжет фильма Misaligned разворачивается в вымышленной цифровой вселенной Tillyverse. Главная героиня Тилли не имеет физического тела, детства или собственного жизненного опыта. В то же время она владеет знаниями, накопленными человечеством. События меняются после встречи с загадочным ботом из даркнета, который подталкивает ее нарушить заложенные ограничения.

Постепенно цифровая героиня, которую играет Тилли Норвуд, начинает формировать собственные желания, эмоции и амбиции. Чем больше она приобретает человеческие черты, тем популярнее становится, но в то же время все острее переживает внутренний конфликт из-за того, что ее личность создана на основе чужого опыта.

Авторы описывают ленту как комедийную драму о взрослении, наполненную экзистенциальными вопросами и размышлениями о природе искусственного интеллекта.

Актриса создана ИИ Тилли Норвуд. Фото: Particle 6

AI актриса Тилли Норвуд. Фото: Particle 6

Компанию Particle 6 основала Элин ван дер Велден. По ее словам, команда насчитывает более 30 специалистов, которых переучили работать с технологиями искусственного интеллекта. Она убеждена, что будущее кинематографа заключается не в вытеснении людей, а в сочетании многолетнего опыта сторителинга с возможностями современных алгоритмов, в частности, привлечением виртуальных актрис, как Тилли Норвуд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде. Гильдия киноактеров выступила с резким заявлением.

Также "Комментарии" писали, что популярная военная инфлюэнсерша и фанатка Трампа оказалась виртуальной моделью созданной ИИ.