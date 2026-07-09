ШІ-акторка вперше отримала головну роль у великому фільмі: як вона виглядає (ФОТО)

Штучний інтелект робить ще один крок у світ великого кіно. Віртуальна акторка Тіллі Норвуд, створена британською компанією Particle 6, стане головною героїнею повнометражного фільму Misaligned ("Розрегульована"). Це перший випадок, коли цифровий персонаж зіграє центральну роль у художній стрічці такого масштабу.

ШІ-акторка Тіллі Норвуд. Фото: Particle 6

Проєкт Misaligned з ШІ-акторкою Тіллі Норвуд позиціонують як "гібридне виробництво", адже над ним працюють не лише алгоритми штучного інтелекту, а й професійні сценаристи, режисери, монтажери та інші фахівці кіноіндустрії. Автори наголошують, що ШІ не замінює людей, а стає інструментом для створення нових творчих рішень.

ШІ-акторка Тіллі Норвуд. Фото: Particle 6

Сюжет фільму Misaligned розгортається у вигаданому цифровому всесвіті Tillyverse. Головна героїня, Тіллі, не має фізичного тіла, дитинства чи власного життєвого досвіду. Водночас вона володіє знаннями, накопиченими людством. Події змінюються після зустрічі з загадковим ботом з даркнету, який підштовхує її порушити закладені обмеження.

Поступово цифрова героїня, яку грає Тіллі Норвуд починає формувати власні бажання, емоції та амбіції. Чим більше вона набуває людських рис, тим популярнішою стає, але водночас дедалі гостріше переживає внутрішній конфлікт через те, що її особистість створена на основі чужого досвіду.

Автори описують стрічку як комедійну драму про дорослішання, наповнену екзистенційними питаннями та роздумами про природу штучного інтелекту.

Акторка створена ШІ Тіллі Норвуд. Фото: Particle 6

AI акторка Тіллі Норвуд. Фото: Particle 6

Компанію Particle 6 заснувала Елін ван дер Велден. За її словами, команда налічує понад 30 спеціалістів, яких перенавчили працювати з технологіями штучного інтелекту. Вона переконана, що майбутнє кінематографа полягає не у витісненні людей, а в поєднанні багаторічного досвіду сторітелінгу з можливостями сучасних алгоритмів, зокрема залученнями віртуальних акторок, як Тіллі Норвуд.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ШІ-акторка Тіллі Норвуд спричинила скандал у Голлівуді. Гільдія кіноакторів виступила з різкою заявою.

Також "Коментарі" писали, що популярна військова інфлюенсерка та фанатка Трампа виявилася віртуальною моделлю створеною ШІ.